Başkan Erdoğan KKTC'ye ilk resmi uçuşta kokpite girdi! Yeni Ercan Havalimanı pilotlarla inceledi

Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.