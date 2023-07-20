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    • 20.07.2023 17:42
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    Başkan Erdoğan KKTC'ye ilk resmi uçuşta kokpite girdi! Yeni Ercan Havalimanı pilotlarla inceledi

    KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Erdoğan'ı taşıyan uçağın kokpit içi görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Başkan Erdoğan pilotlarla birlikte yeni havalimanını inceledi. Erdoğan daha sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan ilk resmi uçuşta kokpitte

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı.



    Burada yaptığı konuşmada törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

    Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.




    PİLOTLARLA BİRLİKTE KOKPİTTE
    Öte yandan Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'ne ilk uçuş yapan ve ilk teker koyan uçak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak idi. Erdoğan havalimanına iniş sırasında kokpitte yer aldı.
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