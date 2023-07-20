



Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda ise Çetin, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ayrı konuda rüşvet alma suçundan yargılanacak.

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