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    Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü! Mutabakat imzalandı | Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan burada "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. Açılış sonrası Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede mutabakat zaptı da imzalandı.

    takvim.com.tr
    KKTC’de Erdoğan - Tatar zirvesi! Mutabakat imzalandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

    Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.




    PİLOTLARLA BİRLİKTE KOKPİTTE
    Öte yandan Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'ne ilk uçuş yapan ve ilk teker koyan uçak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak idi. Erdoğan havalimanına iniş sırasında kokpitte yer aldı.




    MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
    Açılış töreni sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da bulunan Concorde Hotel'de baş başa görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşme sonrası iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.



        LEFKOŞA ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN: "REİS BURAYA SLOGANLARI
        Erdoğan daha sonrasında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve 'Anıt Özel' defterini imzaladı. Tören alanında bulunanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları "Reis buraya" sloganları attı. Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Aziz Atatürk, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk Halkı ile güç ve gönül birliği içerisinde gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümüne ulaşmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle Anavatan, garantör Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan sarsılmaz desteğinin altını tekraren çiziyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu ve egemenliğini her platformda savunmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."
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