Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü! Mutabakat imzalandı | Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı.



Burada yaptığı konuşmada törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.