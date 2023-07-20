Kritik ziyaret! Filistin Devlet Başkanı Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın aynı hafta içerisinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edeceğini bildirdi.



Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Başkan Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.