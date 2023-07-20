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    8'linin ömrü seçimlikmiş! Kılıçdaroğlu "Mutakabat Metni'nin hükmü kalmadı" dedi: İmamoğlu'na "Yerin İstanbul, otur oturduğun yere" mesajı

    CHP'deki 'değişim' kaosu ve İmamoğlu'nun 'zoom'lu cuntasının etkileri sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ekran karşısına çıktı. Ekremcilerin kendisini devirmeye yönelik yaptığı toplantıdan rahatsız olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" ayarını verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na da bir kez daha 'Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yere' ayarı verdi. "Belediye başkanlarımız başarılı" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" dedi. İYİ Parti ile olası ittifaka kaçamak yanıt veren Bay Bay Kemal, 8'li koalisyonun ömrünün seçimlik olduğunu, Ortak Politikalar Mutakabat Metni'nin bir hükmünün kalmadığını söyledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İYİ Parti ile ittifaka kaçamak yanıt! İmamoğlu’na

    28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

    Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.

    İMAMOĞLU VE 'DEĞİŞİM'CİLERDEN 'ZOOM'LU CUNTA
    Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

    KILIÇDAROĞLU: "RAHATSIZ OLDUM, TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paralel cuntaya ilişkin ilk kez konuştu. Rahatsız olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" dedi.



    "İMAMOĞLU'NA SENİN YERİN İSTANBUL" AYARI: YENİDEN ADAY OLMASINI İSTERİM
    Kılıçdaroğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlayıp 'zoom'lu cuntaya ön ayak olan Ekrem İmamoğlu'na da bir kez daha 'Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yere' ayarı verdi.

    "Belediye başkanlarımız başarılı" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" şeklinde konuştu.



        İYİ PARTİ İLE OLASI İTTİFAK
        Bay Bay Kemal'e Meral Akşener ile yaptığı ikili görüşme ve İYİ Parti ile olası ittifak da soruldu. Kılıçdaroğlu, "Şu aşamada bakılır ona. Birlikte mi olur, ayrı ayrı mı olur..." yanıtını verdi.

        İTTİFAK BİTTİ, ORTAK POLİTİKALAR METNİNİN HÜKMÜ KALMADI
        8'li koalisyonun seçimlik ömrü olduğunu dile getiren CHP lideri, "Seçim ittifakıydı. Seçim bitti, liderler olarak zaman zaman konuşuyoruz tabi" ifadelerini kullandı, Ortak Politikalar Mutakabat Metni'nin bir hükmünün kalmadığını dile getirdi.
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