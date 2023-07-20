8'linin ömrü seçimlikmiş! Kılıçdaroğlu "Mutakabat Metni'nin hükmü kalmadı" dedi: İmamoğlu'na "Yerin İstanbul, otur oturduğun yere" mesajı

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.
Ekrem İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak, bu geminin kaptanı benim" mesajı verdi.
İMAMOĞLU VE 'DEĞİŞİM'CİLERDEN 'ZOOM'LU CUNTA
Karşılıklı restleşmelerin gölgesinde CHP'deki 'değişim' kaosu söylem boyutundan eylem boyutuna geçti. Koltuğuna göz diktiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 'değişim' A Takımı kuran Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki bazı isimlerle yaptığı online toplantının görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.
KILIÇDAROĞLU: "RAHATSIZ OLDUM, TEKRARLANIRSA GEREĞİNİ YAPARIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paralel cuntaya ilişkin ilk kez konuştu. Rahatsız olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Sabahleyin cep telefonuma gelen bir mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim, gerek de duymadım. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" dedi.
"İMAMOĞLU'NA SENİN YERİN İSTANBUL" AYARI: YENİDEN ADAY OLMASINI İSTERİM
Kılıçdaroğlu, 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlayıp 'zoom'lu cuntaya ön ayak olan Ekrem İmamoğlu'na da bir kez daha 'Senin yerin İstanbul, otur oturduğun yere' ayarı verdi.
"Belediye başkanlarımız başarılı" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim" şeklinde konuştu.