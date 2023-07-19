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Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında başaltılan soruşturma kapsamında, 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet' suçlarından yargılma sonucu takipsizlik kararı verildi. Yapılan itirazın ardından Yargıtay savıcısı, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi ve Çalık'ın ifadesinin alınması istedi. Bir inşaat firmasının, arazisinde yapılan proje için Beylikdüzü Belediyesi'ne kat karşılığı 13 daire vermesini kabul eden iş adamı, dairelerden 5'inin şirkete geri verildiğini öğrenince savcılığa şikayette bulunmuştu.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2023, 14:51 Güncelleme 29 Aralık 2023, 07:58
Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet' suçlarından verilen takipsizlik kararının bozulmasını talep eden Yargıtay Savcısı, ifadesinin alınmasını da istedi.

13 DAİRE İSTEDİLER
İşadamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir proje için Gül İnşaat'a devretti.

İnşaat 2015'te başladı. Ancak şirket "Daire sayısını 650'den 850'ye çıkartacağız. Bunun karşılığında da Beylikdüzü Belediyesi'ne 13 daire vereceğiz" vaadiyle U.G.'den 13 dairenin devrini istedi.

5 DAİRE GERİ VERİLDİ
Sabah gazetesinin haberine göre; U.G. de 13 daireyi Gaziosmanpaşa Noterliği'nde, A.S.'nin sahibi olduğu Asoy İnşaat'a devretti.

Kısa süre sonra, verdiği 13 daireden 5'inin Gül İnşaat'a geri devredildiğini anlayan işadamı U.G. dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan iddialarıyla savcılığa dilekçe verdi.

AĞIR SUÇLAMALAR
U.G.'nin dilekçesinde, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a suçlamalar yöneltildi.

Dilekçede, "Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskân alınabilmesi için, 13 dairenin A.S.'nin sahibi olduğu şirkete devri talep edilmiştir" iddiasına yer verildi.

"İFADESİ ALINSIN" KARARI
Ancak, önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından da itiraz başvurusu yapılan Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararı verdi. U.G.'nin avukatları da kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede savcılık incelemesinin yetersiz olduğunu belirterek, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, ayrıca Başkan Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.

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