Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek

Kısa süre sonra, verdiği 13 daireden 5'inin Gül İnşaat'a geri devredildiğini anlayan işadamı U.G. dolandırıldığı düşüncesiyle, rüşvet çarkını anlatan iddialarıyla savcılığa dilekçe verdi.
AĞIR SUÇLAMALAR
U.G.'nin dilekçesinde, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a suçlamalar yöneltildi.
Dilekçede, "Çalık tarafından, projenin devamının sağlanabilmesi, tadilat ruhsatının onaylanması, temel üstü vizesi bulunmamasına rağmen projenin mühürlenmemesi, tadilatta oluşacak ilave ticari alanlara izin verilerek inşa alanının artırılması ve proje bitirildiğinde iskân alınabilmesi için, 13 dairenin A.S.'nin sahibi olduğu şirkete devri talep edilmiştir" iddiasına yer verildi.
"İFADESİ ALINSIN" KARARI
Ancak, önce Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ardından da itiraz başvurusu yapılan Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararı verdi. U.G.'nin avukatları da kararı Yargıtay'a taşıdı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede savcılık incelemesinin yetersiz olduğunu belirterek, kararın bozulması yönünde görüş bildirdi. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, ayrıca Başkan Çalık'ın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını istedi.