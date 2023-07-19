Rüşvet çarkına çomak sokuldu: CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ifade verecek

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için 'dolandırıcılık' ve 'rüşvet' suçlarından verilen takipsizlik kararının bozulmasını talep eden Yargıtay Savcısı, ifadesinin alınmasını da istedi.

13 DAİRE İSTEDİLER

İşadamı U.G., Beylikdüzü Gürpınar'daki 29 dönüm arazisini kat karşılığı anlaşma ile 650 dairelik bir proje için Gül İnşaat'a devretti.