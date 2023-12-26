Filistin'i işgal altına alan soykırımcı İsrail ağır darbe almaya devam ediyor.
Filistin'i işgal altına alan soykırımcı İsrail ağır darbe almaya devam ediyor.
Kassam Tugayları İsrail askerlerini tek tek avlamaya devam ediyor.
İSRAİL PİYADE BİRLİKLERİNİ İNDİRDİLER
El Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Zayid bölgesinde soykırımcı İsrail'in piyade birliklerini hedef aldıkları anların görüntülerini yayınladı.
AĞIR DARBE ALAN İSRAİL ÇAREYİ STRATEJİ DEĞİŞTİRMEKTE ARIYOR
İsrailli askeri analist Nir Dvori, Hamas'ın ancak "yıpratma savaşıyla" yenilgiye uğratılabileceğini ifade ederek, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını iddia etti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun analisti Dvori, İsrail ordusunun Gazze saldırılarına ilişkin bir yazı kaleme aldı.
Dvori, "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde yaklaşık iki ay süren kara saldırılarının ve girdiği şiddetli çatışmaların ardından, savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını" kaydetti.
Askeri uzman, "İsrailli kurmaylar, mevcut aşamanın sonuna yaklaştıklarının farkında olmalarına rağmen Gazze'nin etkili şekilde kontrol altına alındığını ve Hamas'ın askeri gücünün sona erdirildiğini iddia ediyorlar." ifadelerini kullandı.
"HAMAS ANCAK YIPRATILARAK YENİLİR"
İsrailli askeri analist Dvori, yazısına şöyle devam etti:
"Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. İsrail ordusunun Gazze saldırılarında strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin hiçbir şekilde askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varmasıdır."
İsrail için Gazze'de başarının sadece askeri operasyonla gelmeyeceğini vurgulayan Dvori, bunun için siyasi hamleye de ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Savaşın bir sonraki aşamasının daha "cerrahi" bir müdahale gibi olması gerektiğini kaydeden Dvori, bunun uzun bir hazırlık dönemi gerektirdiğini belirtti.
TAMPON BÖLGE GÜNDEMDE
Askeri analist, "Sınırdaki tehdidin ortadan kaldırılması ve Gazze Şeridi sakinlerinin bir an önce evlerine dönmesi için Gazze Şeridi'nin sınırına onlarca kilometre boyunca bir tampon bölge kurulacağını" iddia etti.
Dvori ayrıca, bu aşamada İsrail ordusunun Gazze'deki kuvvetlerinde önemli bir azalmaya gideceğini, çünkü tek seferlik değil tüm yıl boyunca değişimle devam edecek bir süreçten bahsedildiğini aktardı.