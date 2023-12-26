Askeri uzman, "İsrailli kurmaylar, mevcut aşamanın sonuna yaklaştıklarının farkında olmalarına rağmen Gazze'nin etkili şekilde kontrol altına alındığını ve Hamas'ın askeri gücünün sona erdirildiğini iddia ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Dvori, "İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde yaklaşık iki ay süren kara saldırılarının ve girdiği şiddetli çatışmaların ardından, savaş stratejisini değiştirmeye hazırlandığını" kaydetti.





"HAMAS ANCAK YIPRATILARAK YENİLİR"

İsrailli askeri analist Dvori, yazısına şöyle devam etti:

"Hamas ancak yıpratma savaşıyla yenilgiye uğratılabilir. İsrail ordusunun Gazze saldırılarında strateji değişikliğinin arkasında yatan sebep, Hamas'ın muhtemel yenilgisinin hiçbir şekilde askeri operasyonla değil, uzun bir yıpratma savaşıyla sağlanacağı kanaatine varmasıdır."

İsrail için Gazze'de başarının sadece askeri operasyonla gelmeyeceğini vurgulayan Dvori, bunun için siyasi hamleye de ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Savaşın bir sonraki aşamasının daha "cerrahi" bir müdahale gibi olması gerektiğini kaydeden Dvori, bunun uzun bir hazırlık dönemi gerektirdiğini belirtti.