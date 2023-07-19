LGBT terörünün hedefi çocuklar! Bu kez Barbie ile saldırıyorlar...

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Siyasetçisinden sanatçısına ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş ahlaksızlığı pompalıyor.

Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu rezilliğe Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.

ÇOCUKLAR HEDEF ALINIYOR

LGBTİ sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor.

Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı açık açık pompalıyor.