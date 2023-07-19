LGBT terörünün hedefi çocuklar! Bu kez Barbie ile saldırıyorlar...

LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Siyasetçisinden sanatçısına ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş ahlaksızlığı pompalıyor.
Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu rezilliğe Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.
ÇOCUKLAR HEDEF ALINIYOR
LGBTİ sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor.
Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı açık açık pompalıyor.
ÇOCUKLAR BU KEZ BARBIE İLE HEDEF ALINIYOR!
Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. 21 Temmuz'da tüm dünyada gösterime girecek olan Barbie'nin yeni filminde LGBT'li sapkın oyuncular yer aldı.
Yeni filmin yönetmeni filmde lezbiyen, gay ve transseksüel oyuncuların bilinçli olarak tercih edildiğini açıkladı. Greta Gerwig "Barbie evreninin kapılarını açıyoruz… Bu hikâyeyi LGBTQIA+ topluluğunu getirmeden anlatmamıza imkân yok. Mattel'in bugün var olan tüm farklı Barbie ve Ken'lerle yarattığı çeşitliliği temsil etmek bizim için önemliydi." dedi.
Filmin konusu sinema eleştirilerinin yer aldığı internet sitelerinde şöyle yer aldı:
"Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikâyesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla gerçek dünyaya yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, kendi evinde dışlanmasına neden olan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Ken ise bu yolculuktan onu vazgeçirmek ister."
LGBT ÖRGÜTLERİ FİLMİ DESTEKLİYOR
Yapımcı Warner Bros., film hakkında ayrıntı vermiyor. Ancak oyuncularının, LGBT etkinliklerinde filmi tanıtması Barbie'nin bu kez LGBT dayatmasında rol oynayacağını akıllara getiriyor. Los Angeles'te LGBT örgütleri tarafından düzenlenen sözde Onur Yürüyüşü'nde dev Barbie Platform üzerine çıkan oyuncular, LGBT bayrağında yer alan renklerin kullanıldığı aksesuarlarla dikkat çekti. Platformun üzerinde ise filmin 21 Temmuz'da gösterime gireceği yazıyordu. ABD'de LGBT örgütleri filme toplu halde gitmeye hazırlanıyor.