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    • 19.07.2023 13:10
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    LGBT terörünün hedefi çocuklar! Bu kez Barbie ile saldırıyorlar...

    Aile yapısına dinamit döşeyen LGBTİ sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için türlü yolu deniyor. Özellikle küçük çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını ve oyunları hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı pompalıyor. Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. 21 Temmuz'da tüm dünyada gösterime girecek olan Barbie'nin yeni filminde LGBT'li sapkın oyuncular yer aldı. İşte skandalın detayları...

    takvim.com.tr
    Bu kez Barbie ile saldırıyorlar...

    LGBT terörü tüm sapkınlığıyla çocukları hedef almayı sürdürüyor. Siyasetçisinden sanatçısına ünlü markalara ve dijital mecralara kadar bir çok şahıs ve kuruluş ahlaksızlığı pompalıyor.

    Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu rezilliğe Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.

    ÇOCUKLAR HEDEF ALINIYOR
    LGBTİ sapkınlığı çocukların dünyasına girmek için de her türlü yolu deniyor.

    Özellikle çocukların merakla takip ettiği çizgi film kanallarını hedeflerine kestiren sapkınlar kirli propagandayı açık açık pompalıyor.

    ÇOCUKLAR BU KEZ BARBIE İLE HEDEF ALINIYOR!
    Sapkın dayatma şimdi de çocukların ilgiyle takip ettiği "Barbie" ile gündemde. 21 Temmuz'da tüm dünyada gösterime girecek olan Barbie'nin yeni filminde LGBT'li sapkın oyuncular yer aldı.

    Yeni filmin yönetmeni filmde lezbiyen, gay ve transseksüel oyuncuların bilinçli olarak tercih edildiğini açıkladı. Greta Gerwig "Barbie evreninin kapılarını açıyoruz… Bu hikâyeyi LGBTQIA+ topluluğunu getirmeden anlatmamıza imkân yok. Mattel'in bugün var olan tüm farklı Barbie ve Ken'lerle yarattığı çeşitliliği temsil etmek bizim için önemliydi." dedi.

    Filmin konusu sinema eleştirilerinin yer aldığı internet sitelerinde şöyle yer aldı:

    "Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikâyesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın 'mükemmel kadın' imajına uzak olduğunu fark eden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla gerçek dünyaya yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, kendi evinde dışlanmasına neden olan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Ken ise bu yolculuktan onu vazgeçirmek ister."

    LGBT ÖRGÜTLERİ FİLMİ DESTEKLİYOR
    Yapımcı Warner Bros., film hakkında ayrıntı vermiyor. Ancak oyuncularının, LGBT etkinliklerinde filmi tanıtması Barbie'nin bu kez LGBT dayatmasında rol oynayacağını akıllara getiriyor. Los Angeles'te LGBT örgütleri tarafından düzenlenen sözde Onur Yürüyüşü'nde dev Barbie Platform üzerine çıkan oyuncular, LGBT bayrağında yer alan renklerin kullanıldığı aksesuarlarla dikkat çekti. Platformun üzerinde ise filmin 21 Temmuz'da gösterime gireceği yazıyordu. ABD'de LGBT örgütleri filme toplu halde gitmeye hazırlanıyor.

        Filmde lezbiyen oyuncu Kate McKinnon, saçları kısacık ve eğreti şekilde kesilmiş, yüzü keçe kalemlerle boyanmış sıra dışı bir Barbie bebeği canlandırıyor. Bazı yorumculara göre McKinnon'un oynadığı 'tuhaf Barbie' aslında biyolojik cinsiyete karşı bir tür başkaldırı...

        Fragmanda yer alan Barbie'nin hemcinsiyle uzun ve derin bakışmalarını içeren bir sahne de filmde Barbie'nin lezbiyen bir karakteri canlandırdığı yorumlarına neden oldu.

        Out Magazin adlı dergi geçen hafta yayımlanan sayısında kapağını skandal filme ayırdı. 'Barbie Bir LGBTQ+ Partisidir, Out'un Kapak Yıldızlarını Doğrulayın' başlıklı yazıda, Yönetmen Greta Gerwig'in Barbie'yi yönetmeye ve senaryoyu Noah Baumbach'la birlikte yazmaya başladığında, LGBTQ + içermesinin bir gereklilik olacağını bildiği ifade edildi. Filmin LGBT oyuncuları Hari Nef, Scott Evans ve Alexandra Shipp dergi için kapak fotoğrafı çektirdi. Transseksüel oyuncu Hari Nef, "Barbiler birer oyuncak bebek, insan kadın değiller. Cinsel organları yok." dedi. Nef, bu oyuncakların cinsel organları olmayan gerçek bebekler oldukları için filmin, trans kadınlara sunacağı çok şey olduğunu düşünüyor.

        Aydınlık'ın iddiasına göre oyuncak firması Mattel'in 2022'de Barbie bebek ve aksesuarlarının satış toplamı 1 buçuk milyar doları buldu. Film yapımcısı Warner Bros. da bu pazara, 100 milyon dolarlık yeni Barbie filmi ile eklenmiş olacak. Hollywood basını sapkınlığı pompayalan bu filmin 450 milyon dolardan fazla hasılat yapacağını yazıyor.

        GOOGLE VE BURGER KİNG DE KAMPANYADA
        Film gösterime girmeden önce farklı platformlardan Barbie filmine yönelik reklamlar da başladı. Kampanyaya, Google, Burger King çoktan dahil oldu. Barbie'nin şeker pembesi dünyası, Google arama motoruna girdi. Burger King, filme özel pembe menu üretti.

        ABD'Lİ OYUN ŞİRKETİ DE ÇOCUKLARI HEDEF ALMIŞTI
        Daha önce ABD'li oyun şirtketi Scopely'in bir projesi olan Stumble Guys isimli video oyunda da çocukları hedef alan LGBT propagandası yapılmıştı.

        Stumble Guys, çok oyunculu gruplar için toplu bir eleme oyunu, 32 oyuncuya kadar çevrimiçi oynanabiliyor.

        SÖZDE 'ONUR AYI' PROPAGANDASI
        Hemen hemen her oyunda olduğu gibi bu oyunda da çevrimiçi satın alma seçenekleri mevcut.

        ABD'li Scopely adlı yazılımcı firmanın geliştirdiği oyunda 'LGBT' terörünün propagandasını içeren paketler satışa çıktı.

        Bu paketler arasında sözde 'Onur Ayı'na özel 'Trans onuru', 'Aseksüel onuru', 'İki cinsiyetin dışında onuru' ile 'Onur sepeti' şeklinde skandal seçenekler yer alıyor.

        Kullanıcılar bu seçenekleri satın alınca trans, aseksüel, iki cinsiyet dışı (non-binary) bayrakları ile kıyafetlerine sahip oluyor.

        Ancak, yaşları çok küçük olan çocuklara LGBT içeriklerin böyle sunuluyor olması aileleri endişelendirdi.

        TÜRKÇE DAHİL 32 DİLDE DESTEK MİLYONLARCA KULLANICI!
        Öte yandan oyunda, Türkçe dahil 32 ayrı dil desteği bulunuyor; yani bu propaganda şu an 32 dilde yapılıyor. Stumble Guys'ın yayınlandığı tarih olan 12 Şubat 2021'den bugüne dek Android cihazlarda 100 milyonun üzerinde indirildiği görülüyor.

        YOUTUBE KIDS'DE DE BENZER SKANDALLAR PATLAMIŞTI
        Toplumun değerlerini alaşağı etmek ve sapkın düşünceleri empoze etmek için kültürel emperyalizmi sonuna kadar kullananlara bir yenisi eklendi. NETFLIX'in skandallarının ardından uzman isimler aynı tehlikenin Youtube Kids'te de olduğuna dikkat çekmişti.

        Sosyal medya platformlarında Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker, kız çocuğuna uygun olmayan cinsel içeriklerden LGBT ile ilgili içeriklere kadar birçok sakıncalı içeriğin karşısına çıktığını duyurdu.

        "Dünyada hiçbir şey çocuklardan daha değerli değildir" diyen Toker'in sanal dünyaya dair sorunların yer aldığı çalışmaları da bulunuyor. Toker yakın zamanda YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili bir paylaşım yaptı.

        "7 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU OLARAK 15 DAKİKA VAKİT GEÇİRDİM"

        Toker, YouTube Kids hakkında çocukların karşısına çıkarılan cinsel içeriklerle ilgili paylaşımda bulundu.

            Toker yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
            "YouTube Kids uygulamasında 7 yaşında bir kız çocuğu olarak 15 dakika vakit geçirdim. Uygulamanın ayarlarından 7 yaş ayarladım ve arama özelliğini açık bıraktım. Bakın karşıma neler çıktı! Bazılarınız, 'ben izleyebileceği videoları seçiyorum, başka bir şey izleyemiyor' diye söyleyecektir. Bunu ancak 4-5 yaşına kadar yapabilirsiniz. Daha yukarı yaşlarda çocuklar bundan sıkılır. Zaten önemli olan platformun çocuklara kesinlikle bir koruma uygulamadığını bilmemiz!"

            LGBT İLE İLGİLİ İÇERİKLER DE VAR CİNSEL İÇERİKLER DE

            Toker, 7 yaşında bir kız çocuğu olarak YouTube Kids'te ayarlama yaptığında karşısına çıkanların 7 yaşındaki bir çocuğa uygun olmayan içerikler olduğunu gördü.

            Deneyimini anlatan Dijital Baba, özetle çocukları kötü yönde yönlendiren içerikler olduğunu belirtti. Bir kız çocuğuna uymayacak içeriklerin olduğunu ifade eden Toker, bunlar arasında cinsel içerikler olduğu gibi LGBT ile ilgili içeriklerin de olduğunu belirtti.

                Toker, "Hayvanların birbirine şiddet göstermesiyle ilgili içerikler de var. Bir çocuğun yetişkinle öpüşme sahnesi de içerikler arasında. Anlayacağınız hemen hemen bir kız çocuğuna uymayacak her şey var. Erkek çocuğuna da uymaz. Peki ne yapabiliriz? Sadece kendinizin seçtiklerini işaretleyebilirdik ama o da çocuklar için sıkıcı hale geliyor" dedi.

                "YOUTUBE'A ÇOCUK EMANET EDİLMEZ!"
                Sabah'ta yer alan habere göre, Toker ebeveynleri uyararak şunları söyledi:
                "YouTube Kids platformunun bunu çocukların karşısına çıkartmaması gerekiyor ama bu platform çocukların karşısına bunları çıkarıyor. Platform bu şekilde çalışmıyor!"

                Toker paylaşımına, "YouTube'a çocuk emanet edilmez!" diye yazdı.

                NETFLİX HEDEFİNDE DE ÇOCUKLAR VAR
                Youtube Kids dışında Netflix yapımları da çocukları hedef alıyor. Çocuklara özel yayınlanan çok sayıda yapım cinsel içerikleriyle ön plana çıkıyor.

                Ahlak karşıtı yayınlarıyla sürekli adından söz ettiren film paltformları, dayattıkları sapkın yaşam tarzıyla yüzlerce çocuğun ruh sağlığıyla oynuyor.

                    ÇOCUK DİZİSİNE LGBT SKANDALI
                    Milyarlarca dolarlık bütçelerle desteklenen bu tür yapımların ana hedefinde çocuklar ve ahlaksız ideolojilere karşı çıkan ebeveynler var. Netflix'in çocuklar üzerinde ahlak bozan bir skandalı da Jurassic World Kretase Kampı adlı çocuk dizisi oldu.

                    ÇOCUKLARIN ÖPÜŞMESİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖSTERİLİYOR
                    Dinozorların insanları yediği sahneleri göstermiyor olsa da son sezonda yaşanılan arkadaşlıklar başka seviyeye çıkarılıp dizideki Sammy ve Yaz karakterleri birbirlerine aşık oluyor. 5. Sezon 18. Bölüm ise çocuklara açık bir şekilde öpüşme sahnesi gösteriliyor.

                    TEPKİ OKLARINI ÜZERİNE ÇEKTİ
                    Sinemanın usta ismi Steven Spielberg ve ünlü yazar Michael Crichton'ın dijital çocuk dizisi, yayınlanan 5. sezonu ile büyük eleştiri topladı. ABD yapımı animasyon, bilimkurgu, aksiyon-macera türündeki çocuk dizisinde +18 sahnelere yer verilmesi tepki çekti

                    SAPKINLIK YAYIYOR!
                    Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi ve filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

                        Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

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