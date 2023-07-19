EPDK'dan çukur medyasının yalanına tokat gibi cevap: "Tamamen hayal ürünü"



NE OLMUŞTU?

CHP yandaşı çukur medyası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda başlattığı tasarruf genelgesi üzerinden EPDK'yı hedef aldı. Yalanları sıralayan CHP yandaşı Birgün gazetesi haberinde, "Mehmet Şimşek imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kamu kurumlarına tasarruf genelgesi gönderildiği gün, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), piyasa değeri 10 milyon TL'ye yakın olan bir makam aracı kiralamak için ihale açtı. Belirli bir marka ve modele işaret eden teknik şartnamede, makam aracı olarak kiralanacak aracın özellikleri sıralandı. Dosyada ayrıntılı şekilde tarif edilen aracın ikinci el piyasa değeri, 10 milyon TL'ye yaklaşıyor. Aracı, lüks segment otomobilleri ile tanınan bir Alman firması üretiyor. EPDK'nin de kiralamayı öngördüğü aracın, "Long" olarak da bilinen modeli ülkede az sayıda bulunuyor." ifadelerini kullanmıştı.

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