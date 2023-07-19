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    • 20.07.2023 06:42
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    Başkan Erdoğan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını yapacak!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde bugün gerçekleştirecek. Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olan Yeni Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

    takvim.com.tr
    İlk yolcu Başkan Erdoğan! Yeni Ercan açılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.

    BAŞKAN ERDOĞAN YENİ ERCAN'A İNECEK


    Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Başkan Erdoğan'ın uçağı bugün gerçekleştirecek.


    3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Başkan Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

    Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak.

        Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.



        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı yeni terminal binası ile adeta adanın çehresini değiştireceğini belirterek, "Artan imkân ve kabiliyetleri ile geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak" dedi.



        Havalimanı, içerisinde daha fazla yolcu kapasitesi, daha geniş ve ferah sosyal alanlar yer alıyor.

        2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait.

            9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcut. Ercan Havalimanı, Bin 500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla dikkatleri üzerine çekecek.

            Modern mimarisi ve adeta doğa dostu özelliği ile örnek bir havaalanı. Ercan Havaalanı turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak.

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