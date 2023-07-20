YKS 2023 sonuçları açıklandı!

SINAVDA SORULAN SORULAR İTİBARIYLA HERHANGİ BİR SORU İPTALİ VE CEVAP SEÇENEĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ersoy, açıklamasında sınav birincilerini tek tek okudu. Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

İşte YKS alan sınavlarında birinci olan adaylar:



Alan Yeterlilik Testi (AYT) Birincisi Sayısalda Mustafa Özcan,Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi (Konya)

Eşit ağırlık birincisi; Emre Ekici Süleyman Demirel Fen Lisesi (Afyonkarahisar),

Sözel birincisi; Ahmet Berk Takır Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi; Harun DURAK Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi (Niğde)

Adaylar sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebilecek.