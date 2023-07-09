"SADECE ÜLKEMİZİ DEĞİL YAVRU VATANI DA KAPSAYAN BİR YÜZ YIL OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun geçtiğimiz ay ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğu Ercan Havalimanı, en son teknoloji ile donatılan doğa dostu yapısı ve modern mimarisi ile göz dolduruyor.