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    • 18.07.2023 19:46
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    Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor!

    Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla başkent Saraybosna'da iki ülkenin iş insanları arasında toplantı düzenlendi. Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Marinkovic, "Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticaret de sürekli artıyor." dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret artırılıyor

    Bosna Hersek Dış Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Odası arasında düzenlenen toplantılara tekstil, ulaşım, inşaat, tarım, metal, ahşap ve mobilya üretimi, gıda, tarım makineleri gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

    Bosna Hersek Dış Ticaret Odası Başkanı Zdravko Marinkovic, ülkesinin önemli doğal kaynaklara ve kalkınma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

    "BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET DE SÜREKLİ ARTIYOR"
    Metal, ağaç işleme, bilişim ve enerji gibi sektörlerin Bosna Hersek'te geliştiğini belirten Marinkovic, "Bosna Hersek ve ekonomisi reform süreçlerinden geçiyor ve yıldan yıla sürekli gayri safi milli hasılamız, ihracatımız ve çalışan sayısı artıyor. Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticaret de sürekli artıyor." ifadesini kullandı.
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        Türk Telekom
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