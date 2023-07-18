Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaretin artırılması hedefleniyor!

"BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARET DE SÜREKLİ ARTIYOR"

Metal, ağaç işleme, bilişim ve enerji gibi sektörlerin Bosna Hersek'te geliştiğini belirten Marinkovic, "Bosna Hersek ve ekonomisi reform süreçlerinden geçiyor ve yıldan yıla sürekli gayri safi milli hasılamız, ihracatımız ve çalışan sayısı artıyor. Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticaret de sürekli artıyor." ifadesini kullandı.