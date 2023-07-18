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    Kayseri'de 15 askerimizin şehit olduğu terör saldırısı davasında karar çıktı: Teröristlere ceza yağdı

    Son dakika haberleri..Son dakika haberi... Kayseri'de 17 Aralık 2016’da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada yargılanan sanıklara ceza yağdı. MİT ve emniyet tarafından düzenlenen operasyonla Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen ‘Fırat Botan’ kod adlı PKK’lı terörist Ferhat Tekiner'e, 'nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, 'hırsızlık' suçundan 54 yıl hapis cezası verildi.

    AJANSLAR
    Teröristlere ceza yağdı!

    Kayseri'de 17 Aralık 2016 tarihinde çarşı iznine çıkan Kayseri 1. Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu halk otobüsüne PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi olmuştu.

    Patlamanın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde saldırının faili olan 'Fırat Botan' kod adlı PKK'lı terörist Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Irak'ta yakalanarak tutuklanmıştı.

    Kayseri Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, terör saldırısının faillerinden tutuklu sanık Ferhat Tekiner salonda hazır bulunurken; M.Y., M.Ö., S.A., B.K., M.A. ve M.O. ise SEGBİS ile bağlandı.

    Mahkeme heyeti yargılama sonucunda; Ferhat Tekiner'e, 'nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl, 'hırsızlık' suçundan 54 yıl hapis cezası, B.K.'ye; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.A.'ya; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' 15 kez ağırlaştırılmış müebbet, 54 kez 20 yıl ve 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan ise 9 yıl hapis cezası, E.U.'ya; 'Nitelikli adam öldürmek ve adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 kez 20 yıl hapis cezası, M.Ö.'ye ise; 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan M.Y., M.O., Ü.K. ve S.A. ise beraat etti.

    ALÇAK SALDIRININ DETAYLARI
    1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olmuş, 54 asker yaralanmıştı.

    Saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ana davada, 9 sanık hakkındaki kararı onamış, 9 sanığın dosyasını ise eksik soruşturma gerekçesiyle bozmuştu.

    Firariyken yakalanan terör saldırısının faillerinden PKK'lı "Fırat/Botan" kod isimli Ferhat Tekiner'in yargılandığı dosyayla birleştirilen 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, 11 sanığın yargılanması devam ediyordu.

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