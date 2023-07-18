CHP'li Murat Bakan'dan "ağır yenilgi aldık, depresyondayız" itirafı! Fondaş TELE 1'de milli iradeye nefret yayını: Rezil sözler





MİLLİ İRADEYE HAKARET REZİL SÖZLERLE HAKARET ETTİ: GERİCİ, YOBAZ, HIRSIZ, YAĞMACILAR...

Seçim sonrası depresyona girdiklerini itiraf eden CHP'li Murat Bakan, seçilmiş hükümete ve milli iradeye rezil sözlerle hakaret etmekten de geri durmadı.



Bakan şu ifadeleri kullandı;



Bizim de mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Silkinmemiz lazım, düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bu ülkeyi bırakmayacağız. Mücadele etmeye devam edeceğiz.