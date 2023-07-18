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    • 18.07.2023 23:32
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    • 18.07.2023 23:49
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    CHP'li Murat Bakan'dan "ağır yenilgi aldık, depresyondayız" itirafı! Fondaş TELE 1'de milli iradeye nefret yayını: Rezil sözler

    28 Mayıs'taki tarihi yenilgiden ders çıkarmayan CHP, rezil sözlerle milli iradeyi hedef aldı. Seçimlerde ağır bir yenilgi yaşadıklarını kabul edip depresyonda olduklarını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bu ülkeyi bırakmayacağız" dedi. CHP'li Bakan'ın fondaş TELE 1 ekranlarında seçilmiş hükümete ve Türk milletinin iradesine hakaret etmesi büyük tepki çekti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den ’ağır yenildik, depresyondayız’ itirafı

    28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) şapkayı önüne alıp "Nerede hata yaptık?" diye düşünmek yerine milli iradeye hakaret etme yolunu seçti.



    Bu durumun son örneği CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın açıklamarıyla bir kez daha tescillendi.



    "AĞIR BİR YENİLGİ ALDIK, HALA ONUN DEPRESYONUNDAYIZ"
    28 Mayıs'ta ağır bir yenilgi aldıklarını kabul edip depresyonda olduklarını dile getiren Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimizde birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Ağır bir seçim yenilgisi aldık, hala onun depresyonundan çıkamadık. Ama CHP'siz bir muhalefet, muhalefetsiz bir Türkiye mümkün değil" ifadelerini kullandı.



    MİLLİ İRADEYE HAKARET REZİL SÖZLERLE HAKARET ETTİ: GERİCİ, YOBAZ, HIRSIZ, YAĞMACILAR...
    Seçim sonrası depresyona girdiklerini itiraf eden CHP'li Murat Bakan, seçilmiş hükümete ve milli iradeye rezil sözlerle hakaret etmekten de geri durmadı.

    Bakan şu ifadeleri kullandı;

    Bizim de mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Silkinmemiz lazım, düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bu ülkeyi bırakmayacağız. Mücadele etmeye devam edeceğiz.


        MİLLETİN İRADESİNE HAKARET EDEN CHP'DE DEĞİŞİM KAOSU
        CHP, seçim sonrası kendi iç hesaplaşmasını tamamlamadan milli iradeye dil uzatsa da parti içindeki 'değişim' ateşi harlanarak alevleniyor.

        Değişim kaosunda neler yaşanıyor? Hemen hatırlayalım;

        12. seçim yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu mağlubiyetin faturasını MYK'ya kesip 14. katı darmadağın etti, kendisine yakın isimlere de görevlendirmelerde bulunarak koltuğunu sağlama aldı.

        Bunun üzerine gözünü CHP koltuğuna diken Ekrem İmamoğlu 'değişim' söylemini üst perdeden dillendirmeye başladı.



        KARŞILIKLI RESTLEŞTİLER: 'DEĞİŞİM-İSTANBUL'
        İmamoğlu'nun "Değişim" ve "Gerekirse genel Başkan da değişmeli" çıkışına Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez İstanbul'u işaret ederek, "İşine bak" mesajı verdi.

        İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇIKIŞINA 'KAPTAN BENİM' RESTİ
        CHP'nin kaptanının kendisi olduğunu söyleyerek Ekrem İmamoğlu'na 'haddini bil' göndermesi yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.'' diye konuştu.

        İmamoğlu 'değişim' söylemlerinde vites yüksektti... 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayınlanan CHP'li İBB Başkanı bir internet sitesi bile kurdu.


        Kılıçdaroğlu - İmamoğlu ekişmesinin gölgesinde ikilinin kurmayları da birbirine girmiş vaziyette. Bay Bay Kemal'in A Takımı her fırsatta Ekrem İmamoğlu ve ekibine ayar üstüne ayar veriyor.

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        Haberler Güncel CHP'li Murat Bakan'dan "ağır yenilgi aldık, depresyondayız" itirafı! Fondaş TELE 1'de milli iradeye nefret yayını: Rezil sözler
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