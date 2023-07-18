CHP'li Murat Bakan'dan "ağır yenilgi aldık, depresyondayız" itirafı! Fondaş TELE 1'de milli iradeye nefret yayını: Rezil sözler

28 Mayıs'taki hezimet ve yaklaşan yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) şapkayı önüne alıp "Nerede hata yaptık?" diye düşünmek yerine milli iradeye hakaret etme yolunu seçti.
Bu durumun son örneği CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın açıklamarıyla bir kez daha tescillendi.
"AĞIR BİR YENİLGİ ALDIK, HALA ONUN DEPRESYONUNDAYIZ"
28 Mayıs'ta ağır bir yenilgi aldıklarını kabul edip depresyonda olduklarını dile getiren Bakan, "Biz de muhalefet olarak ciddi anlamda kendi içimizde birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Ağır bir seçim yenilgisi aldık, hala onun depresyonundan çıkamadık. Ama CHP'siz bir muhalefet, muhalefetsiz bir Türkiye mümkün değil" ifadelerini kullandı.
MİLLİ İRADEYE HAKARET REZİL SÖZLERLE HAKARET ETTİ: GERİCİ, YOBAZ, HIRSIZ, YAĞMACILAR...
Seçim sonrası depresyona girdiklerini itiraf eden CHP'li Murat Bakan, seçilmiş hükümete ve milli iradeye rezil sözlerle hakaret etmekten de geri durmadı.
Bakan şu ifadeleri kullandı;
Bizim de mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Silkinmemiz lazım, düştüğümüz yerden ayağa kalkmamız ve mücadeleye devam etmemiz lazım. Aksi takdirde bu gericilere, bu yobazlara, bu hırsızlara bu yağmacılara bu ülkeyi bırakmış olacağız. Evet seçimi kaybettik ama bunlara bu ülkeyi bırakmayacağız. Mücadele etmeye devam edeceğiz.