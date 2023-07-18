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    • 18.07.2023 19:31
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden fondaş Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi!

    Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övmek suçundan tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'a daha önce Birgünde'ki köşe yazasında Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren yazısından dolayı yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edildi. "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi Yanardağ, kaleme aldığı yedinci yazısında, Başkan Erdoğan'ın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunurken Nazi benzetmesi yaptığı da görüldü. Öte yandan Yanardağ'ın daha önce de muhafazakar seçmeni hedef alıp AK Parti'yi "Cihadist terör örgütü" olarak da tanımlamıştı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gazeteci Merdan Yanardağ’a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi!

    Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övmek suçundan tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'a daha önce bir gazetede Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren yazısından dolayı yargılandığı davada 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edildi.

    İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yanardağ'ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ile müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Erem Gençer katıldı.

    SANIK AVUKATI MÜTALAA AÇIKLANDIKTAN SONRA BEYANDA BULUNACAK
    Müşteki avukatı Gençer'in, sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söylemesinin ardından söz alan sanık avukatı, mütalaa açıklandıktan sonra beyanda bulunacaklarını kaydetti.

    Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Birgün adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğunu belirtti.

    YANARDAĞ'A 8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
    Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

    Müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

    Öte yandan, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu olduğu davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de başlanacak.

    AK PARTİ'YE 'CİHADİST TERÖR ÖRGÜTÜ' BENZETMESİNDE BULUNMUŞTU
    Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'ye yüzyılın felaketini yaşatmıştı. Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken CHP ve medyası acıdan siyaset devşirdi. CHP yandaşı Tele 1'in ederi aldığı mangırlarla doğru orantılı olan yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgeyi 'dindar' ve 'gelenekçi' olarak tanımlayarak muhafazakar seçmeni hedef almıştı.. "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var" sözleriyle rezilliğini perçinleyen Yanardağ, AK Parti'ye 'cihadist terör örgütü' benzetmesinde bulundu. 28 Şubat artığı bu rezil tutum büyük tepki çekmişti.


        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkaz üzerinde miting yaparak Başkan Erdoğan'ı ve Bakanları hedef gösterdi. CHP yandaşı medyada da peşi sıra skandal yayınlar baş göstermişti.

        MERDAN YANARDAĞ'DAN SKANDAL: DEPREMİN OLDUĞU YER DİNDAR VE GELENEKÇİ
        Cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin faturasını iktidara oy verenlere kesen yandaş Tele 1'in fondaş yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgenin dindar ve geleneklerin egemen olduğu bir bölge olduğunu savunarak büyük bir skandala imza atmıştı.

        Aynı Yanardağ bugün skandal sözlerini yinelemişti.



        SKANDAL SÖZLER: AK PARTİ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ BENZETMESİ
        "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var"         diyerek hazımsızlığı gözler önüne seren Merdan Yanardağ, Tele 1 yayınında AK Parti'yi 'Siyasal İslamcı cihadist örgüt' sözleriyle hedef göstermişti.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a hakaret eden fondaş Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi!
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