Başkan Erdoğan'a hakaret eden fondaş Gazeteci Merdan Yanardağ'a 8 yıl 2 aya kadar hapis talebi!

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Birgün adlı gazete ve gazetenin internet sitesinde 10 Nisan 2022 ila 29 Mayıs 2022 arasında 7 bölüm halindeki "Faşizm ve İslami Faşizm" yazılarının eser sahibi olduğunu belirtti.

YANARDAĞ'A 8 YIL 2 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanığın yedinci yazısının içeriğinde Cumhurbaşkanı'nın adını zikrederek, "seçimlerde hile yapmak, millet iradesine el koymak" gibi ithamlarda bulunduğu aktarılan mütalaada, sanığın "zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

Müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, taraf avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan, Yanardağ'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklu olduğu davaya İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Ekim'de başlanacak.

AK PARTİ'YE 'CİHADİST TERÖR ÖRGÜTÜ' BENZETMESİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'ye yüzyılın felaketini yaşatmıştı. Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken CHP ve medyası acıdan siyaset devşirdi. CHP yandaşı Tele 1'in ederi aldığı mangırlarla doğru orantılı olan yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, depremin yaşandığı bölgeyi 'dindar' ve 'gelenekçi' olarak tanımlayarak muhafazakar seçmeni hedef almıştı.. "Türkiye'de bilim ve akıldan kopan muhafazakar bir yönetim var" sözleriyle rezilliğini perçinleyen Yanardağ, AK Parti'ye 'cihadist terör örgütü' benzetmesinde bulundu. 28 Şubat artığı bu rezil tutum büyük tepki çekmişti.