Milyonlarca öğretmeni ilgilendiriyor! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: Tarih değişti...

BAKAN TEKİN BÖYLE DUYURDU

Bakan Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Öğretmenler odasındaki sohbetlerimizin bir sonucu daha, 2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusunda' görev sürelerinin hesabında esas alınan 30 Eylül 2023 tarihini, 31 Aralık 2023 olarak değiştirdik. Tüm eğitim ailemize hayırlı olması temennisiyle." ifadelerini kullandı.

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