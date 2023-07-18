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    • 19.07.2023 20:25
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    Başkan Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı! 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı: Ticarette yeni hedef

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarını tamamlamasının ardından Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Anlaşmanın tutarının 50.7 milyar dolar olduğu açıklandı. Öte yandan Al Nahyan, Erdoğan’a Devlet Nişanı sunarken, Başkan Erdoğan da Togg hediye etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’nde

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN BAE'DE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI I VİDEO İZLE

    Erdoğan ve Al Nahyan'ın, El Vatan Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

    Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Al Nahyan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

        Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

        BAŞKAN ERDOĞAN, BAE DEVLET BAŞKANI AL NAHYAN İLE GÖRÜŞTÜ I VİDEO İZLE

        Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.



        İKİLİ ANLAŞMALAR İMZALANDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile El Vatan Sarayı'nda bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Al Nahyan nezaretinde iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Türkiye adına anlaşmayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı.

        "YATIRIMLARI TEŞVİK EDELİM, HUKUKİ ALTYAPIYI SAĞLAMLAŞTIRALIM"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacaklarını belirterek, "Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz." dedi.

        Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı.

        Burada konuşan Erdoğan, Abu Dabi'yi yeniden ziyaret etmekten bahtiyar olduğunu dile getirerek, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Al Nahyan'a teşekkür etti.

        BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve işbirliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız. Anlaşmanın, iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. İmzalanacak yeni metinlerle işbirliğimizin ahdi zemini güçlenecek. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."

        BAE'nin Uluslararası Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'na 4 adet F16 ve 80 kişilik personelle katılmasının savunma alanındaki ilişkilerin somut örneği olduğunu belirten Erdoğan, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX ve NAVDEX Savunma Sanayi Fuarlarına Türkiye'den sağlanan yoğun katılım ve Türk firmalarına gösterilen ilginin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        "İŞBİRLİĞİ İLERİ GİDECEK"
        Erdoğan, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF ile bu işbirliğinin ileri gideceğinin altını çizerek, Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'na "onur konuğu" olarak davet edilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Abu Dabi'de Türk Kültür Merkezinin açılışını bu sene içinde yaparak, bu işbirliğini taçlandırmak istediklerini dile getiren Erdoğan, alınacak kararların ve muhtelif alanlarda imzalanacak anlaşmaların hayırlı olmasını diledi.

        Konuşmaların ardından Türkiye ile BAE arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 anlaşma imzalandı.


        AL NAHYAN: "GELECEK 5 YILDA 40 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI HEDEFLİYORUZ."
        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ile gelecek süreçte ikili ilişkilerin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

        Al Nahyan, Körfez turu kapsamında Abu Dabi'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti, El Vatan Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

        Karşılama sonrası kısa bir konuşma yapan Al Nahyan şunları ifade etti:

        "Gelişmekte olan tarihi ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğuna huzurlarınızda vurgu yapmak istiyorum. Gelecek dönemde de ikili ilişkilerimizin çok daha iyi bir şekilde gelişeceğine olan inancım tamdır.

        BAE, Türkiye'yi özellikle ticaret, teknoloji, enerji, güvenlik ve gıda konusunda ana partner olarak kabul ediyor. Geçen yıl petrol dışı ticaret hacmimiz yüzde 40 gelişme kaydetti. Gelecek 5 yılda 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz."

        Bölgedeki gelişmeleri Türkiye'nin de yakından takip ettiğini, her iki ülkenin üzerine düşenin de bu gelişmeleri olumlu yönde desteklemek olduğunu aktaran Al Nahyan, "BAE olarak Türkiye-Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilikler seviyesine çıkarılmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

        Ankara ve Kahire arasındaki yakınlaşmayı tüm bölge için önemli bir gelişme olarak niteleyen Al Nahyan, ülkesinin dünyada ve bölgede barış ve istikrara vesile olacak tüm girişimleri desteklediğini kaydetti.

        BAE tarafından Dubai'de kasım ayında düzenlenecek COP 28 İklim Konferansı'na Türkiye'nin etkin bir şekilde katılmasını önemsediklerini aktaran Al Nahyan, dünyayı gelecek kuşaklar için koruma adına, iklim ve çevre konusunda ortak çözümler üretebileceklerini belirtti.

        Erdoğan, dün Körfez turu kapsamında BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.


        TÜRKİYE İLE BAE ARASINDA 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
        Türkiye ve BAE arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

        Söz konusu açıklama şu ifadelere yer verildi;

        Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

        Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır.



            AL NAHYAN, BAŞKAN ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI SUNDU
            Erdoğan ve Al Nahyan, 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı "COP28" için hazırlanan bilekliği takarak birlikte poz verdi. Al Nahyan Erdoğan'a Devlet Nişanı sundu.


            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Abu Dhabi'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

            BAE'Yİ ZİYARET EDEN BAŞKAN ERDOĞAN AL NAHYAN'A TOGG HEDİYE ETTİ I VİDEO İZLE


            BAE-TÜRKİYE İŞ FORUMU, "YATIRIMLARIN VE İŞ BİRLİKLERİNİN ARTIRILMASI" ÇAĞRISIYLA BAŞLADI
            Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz, iki ülke arasında son yıllarda ciddi iş birlikleri başlatıldığını belirterek, bu yatırımların yanı sıra üçüncü ülkelerde iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan Körfez turu kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından hayata geçirilmesi planlanan iş forumlarının üçüncüsü, Abu Dabi'de Emirates Palace Mandarin Oriental Otel'de başladı.

            İş forumunda, iki ülkeden başta gayrimenkul, müteahhitlik, sanayi, tarım, gıda, bilişim ve bankacılık olmak üzere birçok sektörden çok sayıda iş insanı bir araya geldi.

            Etkinliğin açılışında konuşan DEİK Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Öz, iki ülkenin son 2 yılda inanılmaz bir ivmeyle hem yatırım hem de ticari faaliyetler kapsamında ciddi rakamlarla iş birlikleri başlattığını söyledi.

            Öz, "BAE, son 2 yılda Türkiye'de bankacılık, liman, lojistik, sağlık ve gıda gibi alanlarda yaptığı yatırımlar sayesinde inanılmaz bir ivmeyle ülkemizde neredeyse ilk 5'e girmiş durumda." dedi.

            "ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞ BİRLİĞİ OLUŞTURMANIN ZAMANI GELDİ"
            Tevfik Öz, Türklerin BAE'nin tüm emirliklerinde farklı sektörlerde ciddi iş hacmine ulaştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Burada iki ülkenin kendi arasındaki yatırım ve ticari faaliyetlerin yanı sıra üçüncü ülkelerdeki iş birliklerimizi BAE'den dostlarımız, kardeşlerimiz ve firmalarımızla hep birlikte genişletmek istiyoruz. Türk firmalarının Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde aynı zamanda da son 10 yılda Afrika ülkelerinde geliştirmiş olduğu ticaret faaliyetler ve tecrübeleri bizim BAE'li firmalarla güç birliği oluşturarak müşterek iş yapmanın zamanı geldi. Bugün de bu konuda çok değerli Türk ve BAE'li firmalar bir arada. Üçüncü ülkelerde neler yapılabileceği konusunda ciddi çalışmaları başlatmamızın zamanı geldi."

            Öz, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın katkılarıyla çok önemli anlaşmalar imzalanacağını bildirdi.

            Yapılacak anlaşmaların iki ülke özel sektörünün birbirleri ile daha yakın ve sıcak ilişkiler kurma şansını ortaya çıkaracağını aktaran Öz, iki ülke liderine katkıları nedeniyle teşekkür etti. Öz, "Çünkü bu, iki ülke insanlarının kültürel ve ticari faaliyetlerinin önünü çok samimi bir şekilde hızlandırarak açabilen bir ilişki doğurmuştur." dedi.

            "BİRÇOK SEKTÖRDE İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATABİLİRİZ"
            BAE-Türkiye İş Konseyi Başkanı Abdullah Al Hameli de iki ülke arasında çok eskilere dayanan bir tarihi geçmiş bulunduğunu, aynı dini inançlara ve aynı kültürel alışkanlıklara sahip olduklarını söyledi.

            Son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Al Nahyan'ın 4 kez bir araya geldiğini ve liderlerin ülkeler arasındaki ilişkilere çok önem verdiklerini belirten Hameli, birbirlerini daha çok anlamaları gerektiğini ifade etti.

            Hameli, Türkiye'nin BAE'ye ihracatının son yıllarda ivmelendiğini ve önemli bir noktaya yükseldiğini belirterek, "BAE'li şirketlerin de Türkiye'de ne kadar yüksek yatırım yaptığını görüyoruz. İki ülke arasında yüksek potansiyel var. Sağlık, e-ticaret, yeşil ekonomi, petrokimya, robotik, inovasyon, endüstri ve altyapı gibi alanlarda iş birlikleri yapabiliriz. İlhamımız ve sinerjimiz bir araya geldiğinde çok farklı inovasyonlara imza atabiliriz." diye konuştu.

            İki ülke arasında yapılacak iş birliklerinin önemine işaret eden Hameli, bunun istikballeri için önemli olduğunu vurguladı.

            İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YATIRIM FIRSATLARI ANLATILDI
            Açılış konuşmalarının ardından iki ülkedeki yatırım fırsatları, sunumlarla katılımcılara anlatıldı.

            Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Rahim Albayrak "Türkiye'deki Yatırım Fırsatları" başlıklı sunum gerçekleştirirken, BAE Uluslararası İş Geliştirme ve Ticareti Geliştirme Departmanı Direktörü Rashed Al Teneiji de BAE'nin yatırım ekosistemini paylaştı.

            Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler, son 2 yılda yeni ticari ve ekonomik işbirlikleriyle ivme kazanmaya devam ediyor.

            Körfez bölgesinin önemli ülkelerinden 9 milyon 500 binlik nüfusa sahip BAE'nin Türkiye ile Nisan 1977'de başlayan diplomatik ilişkileri özellikle son yıllarda her alanda giderek güçleniyor.

            TÜRKİYE BAE'NİN EN BÜYÜK 10 TİCARİ ORTAĞI ARASINDA YER ALIYOR
            Türkiye, zengin petrol yataklarının yanı sıra turizm ve yüksek teknoloji gibi alanlardaki yatırımlarıyla öne çıkan BAE'nin en büyük 10 ticari ortağı arasında yer alıyor.

                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından bugün BAE'yi ziyaret ediyor. Türkiye ve BAE arasında son 2 yılda ikili işbirliği ve ortaklık artan ziyaretlerle gelişti.

                LİDERLERİN YAKIN ZAMANDA ARTAN KARŞILIKLI ZİYARETLERİ
                BAE ve Türkiye arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği başladı.

                Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için bu süreçte ilk ziyareti gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan oldu.

                Al Nahyan, 18 Ağustos 2021'de Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüştü.

                Uzun bir aradan sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayid Al Nahyan da 24 Kasım 2021'de Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buna karşılık Başkan Erdoğan 14 Şubat 2022'de Abu Dabi'de temaslarda bulundu.

                BAE lideri Al Nahyan ve Erdoğan, geçen martta ise video konferans aracılığıyla bir zirve gerçekleştirdi.

                Bu zirvenin ardından Al Nahyan, 10 Haziran'da "iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme ve ekonomik ortaklıklarını ilerletme" amacıyla İstanbul'a geldi.

                İki lider aynı günün akşamında Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.

                Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Haziran'da Abu Dabi'deki temasları kapsamında Al Nahyan ile bir araya geldi.

                Erdoğan ise Al Nahyan'la İstanbul'daki buluşmasından yaklaşık 40 gün sonra Abu Dabi'ye gitti.

                    TÜRKİYE'YE YATIRIM İÇİN 10 MİLYAR DOLARLIK FON
                    Erdoğan ve Al Nahyan arasında son 2 yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretlere, imzalanan anlaşmalar damga vurdu. Al Nahyan'ın Kasım 2021'deki ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

                    Abu Dabi ve Ankara arasında, Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı gibi önemli anlaşmalar yapıldı.

                    Ayrıca, BAE, Kasım 2021'de, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

                    Başkan Erdoğan'ın Şubat 2022'deki Abu Dabi ziyaretinde de yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

                    TİCARET HACMİNİN 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFİ
                    BAE ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaret hacminin her geçen yıl katlanarak artmasının temellerini atmak için Abu Dabi'de 3 Mart'ta "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

                    Ortaklık Anlaşması çerçevesinde BAE'de yaklaşık 25 bin, Türkiye'de ise 100 bin istihdam sağlanması hedefleniyor.

                    Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2022'de Türkiye-BAE arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin bunu 5 yılda 40 milyar dolara yükseltmek için çabaladığını söylemişti.

                    Açık kaynaklara göre iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2021'de ise 13 milyar dolar civarındaydı.

                    BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40, 2020'ye göre ise yüzde 112 artarak, 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'yi BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline getirdi." ifadelerini kullanmıştı.

                    DEPREM YARDIMLARI
                    BAE, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye hızla yardım elini uzatan ülkeler arasında yer aldı.

                    BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar nakdi yardım yapılacağını duyurdu.

                    Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar yardımda bulundu.

                    Al Nahyan'nın talimatıyla 7 Şubat'ta başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye'ye 906 ton gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 58 yardım uçağı gönderildi.

                    BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu. Deprem bölgesine 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

                    Abu Dabi, 13 Şubat'ta Gaziantep'te 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurduğunu duyurdu. Hatay'da ise 200 yataklı bir mobil hastane inşa edildi.

                    Erdoğan, BAE Savunma Bakanlığı Müşterek Harekât Komutanlığı bünyesinde yer alan "Yiğit Süvari 2" ekibine, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları için Türkiye Cumhuriyeti Fedakârlık Madalyası verdi.

                    KÜLTÜREL İLİŞKİLER
                    İki ülke arasındaki işbirliğinin ivme kazandığı alanlardan biri de kültürel ilişkiler.

                    Türkiye ile BAE arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Türkiye, 32. Abu Dabi Uluslararası Kitap Fuarı'nın (ADIBF) "Onur Konuğu" oldu.

                    ADIBF'in onur konuğu olan Türkiye, Abu Dabi'de 22-28 Mayıs'ta düzenlenen fuarda Türkçeden Arapçaya çevrilen kitapları okuyucularla buluşturma fırsatı buldu.

                    Aynı zamanda ADIBF, Twitter hesabından paylaştığı bir video klip ile Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini sosyal medyada yüz binlerce kişiye ulaştırdı.

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                    Körfez’de Başkan Erdoğan rüzgarı!
                    Haberler Güncel Başkan Erdoğan BAE'de resmi törenle karşılandı! 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı: Ticarette yeni hedef
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