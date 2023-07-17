İstanbul'da FETÖ operasyonu! FETÖ elebaşının yeğeni Selman Gülen ve eşi tutuklandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli yapılan operasyonda yakalanan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni, firari Selman Gülen'in yanı sıra bu şüphelinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.