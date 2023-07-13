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    Büyükbaş haşhaşi aile boyu paket! Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ve beraberindekiler yakalandı

    15 Temmuz'un arifesinde Emniyet ve MİT nokta atışı bir operasyona imza attı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte İstanbul Sancaktepe'de yakalandı. Gaybubet ininde saklanan yeğen Gülen ve ailesinin örgütün tepe kadrosu ile irtibat halinde olduğu öğrenildi. Öte yandan Selman Gülen'in aktif bir şekilde örgütün finans yapılanmasında faaliyetli olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’nün yeğeni yakalandı! Hem de aile boyu

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, eşi, kayınpederi ve kayınvalidesiyle birlikte İstanbul Sancaktepe'de yakalandı.


    EMNİYET VE MİT KOORDİNASYONUNDA OPERASYON
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar soruşturma bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ile koordineli yapılan operasyonda;

    Örgüt Lideri Fetullah Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Selman Gülen, haklarında arama kararı bulunan eşi Nur Gülen, Kayınpederi Bekir Öztürk, Kayınvalidesi Mine Öztürk ile birlikte Sancaktepe İlçesinde gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı.


    Fotoğrafta: Selman Gülen

    GAYBUBET İNİNDE SAKLANMIŞLAR, ÖRGÜTÜN TEPE KADROSU İLE İRTİBAT HALİNDELER
    Soruşturma kapsamında; haklarında firari olan şahısların yaklaşık 1 yıldır anılan gaybubet evinde saklandıkları, örgüt lideri talimatı ile Bank Asya'ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunan şahıslar ile irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğu tespit edildi.



    FETÖ'NÜN FİNANS YAPILANMASINDA FAALİYETLİ
    Selman Gülen'in halen örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetli olduğu yapılan tespitler arasında. Yapılan aramalarda bir çok dijital materyal ile birlikte yüksek miktarda dövize ve 2 adet sahte kimliğe el konuldu.

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    Haberler Güncel Büyükbaş haşhaşi aile boyu paket! Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ve beraberindekiler yakalandı
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