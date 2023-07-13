Büyükbaş haşhaşi aile boyu paket! Pensilvanya'daki iblis Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ve beraberindekiler yakalandı





FETÖ'NÜN FİNANS YAPILANMASINDA FAALİYETLİ

Selman Gülen'in halen örgütün güncel finans yapılanmasında faaliyetli olduğu yapılan tespitler arasında. Yapılan aramalarda bir çok dijital materyal ile birlikte yüksek miktarda dövize ve 2 adet sahte kimliğe el konuldu.





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