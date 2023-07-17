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    • 17.07.2023 19:29
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    Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Türkiye’den Güney Kore’ye taziye mesajı!

    Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'de meydana gelen sel ve heyelanlar hakkında açıklama yaptı.

    "KORE HALKI İLE HÜKÜMETİNE İÇTEN TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"
    Açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketlerinin can ve mal kaybı ile yaralanmalara neden olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve dost Kore halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40'A YÜKSELMİŞTİ

    Güney Kore'de yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükselmişti.

    Afetlerde 139'u ev olmak üzere ülke genelinde zarar gören binaların sayısı 1000'i geçmişti.

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    Haberler Güncel Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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