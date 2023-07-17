Türkiye'den Güney Kore'ye sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

"KORE HALKI İLE HÜKÜMETİNE İÇTEN TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

Açıklamada, "Kore Cumhuriyeti'nde aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelan felaketlerinin can ve mal kaybı ile yaralanmalara neden olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına ve dost Kore halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.