Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14-17 Temmuz arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 18 helikopter ve 2 uçağın orman yangınlarının söndürülmesine yönelik çalışmalara katıldığını, helikopter ve uçakların 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK'nın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Orman yangınlarına karşı TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç'ün, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.
14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi.