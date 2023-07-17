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    • 17.07.2023 19:38
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı

    Orman Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere itfaiye ve tüm güvenlik güçleri yangınlara karşı var güçleriyle çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçağın da destek verdiğini açıkladı. TSK, yangın söndürme çalışmalarında 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. öte yandan, hava kuvvetlerine ait uçaklar da 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor. Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında ise 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor.

    takvim.com.tr
    AA
    Mehmetçik’ten yangınla mücadeleye destek

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 14-17 Temmuz arasında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 18 helikopter ve 2 uçağın orman yangınlarının söndürülmesine yönelik çalışmalara katıldığını, helikopter ve uçakların 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK'nın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Orman yangınlarına karşı TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç'ün, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.

    14-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi.

        Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı.Hâlen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor.

        TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor."

        Açıklama, helikopter ve uçakların yangın söndürme çalışmaları sırasında çekilen görüntüleriyle beraber paylaşıldı.

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        Haberler Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı
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