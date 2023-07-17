Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yangınla mücadeleye destek: 16 ton yangın bombası atıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TSK'nın orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Orman yangınlarına karşı TSK tarafından oluşturulan Rezerv Güç'ün, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor.