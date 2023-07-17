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    • 17.07.2023 14:47
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    AK Partili Dağ’dan skandal olayı örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer’e kentsel dönüşüm çağrısı: Çaresiz hissediyorsanız yardımcı olmaya hazırız

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Örnekköy’deki kentsel dönüşüm skandalı ülke gündemine bomba gibi düşmüştü. Projeye ilşkin yeni bir gelişme yaşandı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle yıkım kararı alınmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre yıkılacak bina dışındaki yapılar yeniden denetime alınacak. Ayrıca kamu zararı gerekçesiyle müfettiş görevlendirilecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığının kapatılması ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı basın toplantısı düzenledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti’den CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çağrı

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettiği toplu konut inşaatının eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle yıkım kararı alınması ülke gündemine bomba gibi düştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora göre yıkılacak bina dışındaki yapılar yeniden denetime alınacak. Kamu zararı gerekçesiyle müfettiş görevlendirilecek.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan insan güvenliğini hiçe sayan bu proje ile ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı bir basın toplantısı düzenledi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanılması ile Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği İl Başkanlığı'nca hazırlanan rapordan sonra yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu.

    AK Partili Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, partisinin il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısında kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Toplantının ana gündem maddesi ise "eksik demir ve hatalı beton" kullanımıyla gündeme gelen Karşıyaka-Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün rapor hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yıkılacağını duyurduğu alan için "rapor" krizi patlak vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ikinci raporun "siyasi bir rapor" olduğunu savunmuştu.

    Konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Hamza Dağ, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hem de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na "geçiştirmeyin" mesajı verirken yardım teklifinde bulundu.

    GEÇİŞTİRME POLİTİKASI UYGULANIYOR
    Konuşmasına, CHP kanadından yapılan açıklamalara tepki göstererek başlayan Dağ, "İZBB tarafından Örnekköy'de iş insanlarının başını çektiği kooperatiflere bir dönüşüm çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmanın şekli ve yöntem konusunda çeşitli sorunlar olduğunu açık bir şekilde paylaşmıştık ama ortaya çıkan son skandal bu soru işaretlerinin çok ötesinde vahim bir tabloyu gözler önüne sermiştir ve bu tablonun sonuna kadar irdelenmesi gerekmektedir. İZBB, mesuliyetinde yürüyen bu süreçte bünyesindeki mühendisler tarafından eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı tesit edilmiştir. Karşıyaka Belediyesi bu inşaatı mühürlemiştir. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından rapor hazırlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda kafalarındaki soru işaretlerinin gidilmesi elzemdir. Ancak geçiştirme politikasının uygulandığını görüyoruz. Konu gündeme geldikten sonra CHP'li bazı İzmir milletvekillerinin bu geçiştirme politikasının başsını çekmesi manidardır. Bir milletvekilinin tüm gerçekliğe rağmen 'ıvır zıvır' demesi ya da bir diğerinin de 'bunlar asparagastır' demesi abesle iştigaldir ve meselenin ciddiyetine yakışmamaktadır. Ayrıca CHP İl Başkanı 'benimle alakası yok' diyerek konunun içinden sıyrılacağını düşünmüştür" dedi.

        YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ
        Örnekköy sorununun ortaya çıkmasının bir süre sonra geçtiğimiz günlerde meclis kararıyla Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın 'kapatılması' konusunda da değinen Dağ, Başkan Soyer'e de seslenerek, "Tüm bunlar yetmezmiş gibi İZBB'nin önce 'namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı' demesinin ardından Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nı kapatması manidardır. Bu işi yapan kişiler İZBB'nin kurumsal kimliğine kara çalmaktadır Çünkü burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet söz konusudur. Bu iş, sizin sessizliğe bürünecek ya da 'asparagas' diyerek üstünü kapatacağınız şeyler değildir. Eğer akıl hocalarının yönlendirmesi sonunda ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız. Bu yardım, sizin siyasi müttefikleriniz ya da akıl hocalarınız için değil, bu işe kendini bağlamış yüzlerce insan içindir. Bunların yanında kooperatifler kurulurken İZTO'nun öncü olması da insanlarımızı projeye güvenmesine katkı sunmuştur. Bu skandal ortaya çıktıktan sonra meslek odalarının da sessizliğe bürünmesi sorulması gereken bir diğer sorudur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz detaylı bir çalışma yapmıştır İZBB de gerek birlikte yola çıktığı iş insanlarının gerekse meslek odalarıyla çalışma yapıp güven tesis etmek zorundadır" diye konuştu.

        İZMİRLİNİN CANI SOYER'İN BİÇTİĞİ KADAR DEĞERSİZ DEĞİLDİR
        Dağ, Örnekköy konusunun yargıya intikal ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi; "Konu yargıya intikal etmiştir biz de yargısal sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. İdari soruşturma da açılmıştır ve bu soruşturmanın selameti önem arz etmektedir. İzmir birkaç siyasetçinin, bürokratın ve iş insanıyım diye ortalıkta gezenlerin kendi siyasi ikballerini, ticari geleceklerini garanti altına almak için menfaat tesis ettiği bir şehir olmamıştır, olmayacaktır da. Merkezi hükümetimizin önümüzdeki süreçte en önemli konularından biri kentsel dönüşüm konusunda adımlarını artırmaktır. İsterdik ki son yıllarda yaşadığımız büyü acıların müsebbibi olan deprem konusunda İZBB de aynı hassasiyeti gösterebilsin. Ancak depremden önce ve sonra dişe dokunur hiçbir çalışma yapamayan İZBB, beceriksizliğini telafi etmek için büyük skandalın üstünü kapatmaya çalışmaktadır. Bizim öncelikli konumuz depremken İZBB'nin Başkanı işin ciddiyetini kavrayamamış. İzmirlinin canı Tunç Soyer ve arkadaşlarının biçtiği kadar değersiz değildir. İZBB, yaşanan olaydaki bütün karanlık noktaları aydınlatmak zorundadır. Takke düşmüş, kel görünmüştür. Bizler bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Basiretsiz siyasetçiler yüzünden İzmir gibi bir şehrin rant ve kirli işlerle anılmasına izin vermeyeceğiz. İZBB başkanın da kirli işleri halı altına süpürmek yerine soruların cevabını vermesini bekliyoruz."

        GEÇİŞTİRİLECEK BİR KONU DEĞİL
        Yaşanan sorunların ardından yeniden güvenin nasıl tesisi edileceği konusuna da değinen Dağ, "Bu binada yıkacağız dedikleri yeri hala yıkmış değiller. Güven tesis etmek için örneklikle bunu yapmalısınız. Ayrıca Örnekköy'deki bütün etapların da incelemesinin tam yapılıp ayrıntılı rapor çıkarmaları gerekiyor. Biz hazırız. Ama bir an önce buradaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Geçiştirilecek bir konu değil" ifadelerini kullandı.

        BAŞKA ŞEYLER ARAMAKTANSA…
        Müdürlük tarafından hazırlanan ikinci rapordaki 'baskı iddialarına' da yanıt veren Dağ, "Ben raporu inceledim çok net ifadeler var. İlk üç maddesi Büyükşehir tarafından gelen cevabın kriterlerle uygun olmadığıyla alakalı. Ama esas olan Büyükşehir'in saha çalışması yapıp sahadan numune alarak yapması gereken bir husus. Buna baktığımızda İl Müdürlüğü'nün o raporundaki değerlerin asgari seviyenin altında olduğunu görüyoruz. O nedenle başka şeyler aramaktansa bu eksikliği nasıl gideririz diye bakmalarında fayda var" diye konuştu.

        NELER OLMUŞTU?

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 48 bin metrekarelik inşaat alanında sadece 300 metrekarelik bölümün mühürlendiğini öne sürüp hatalı imalat yapılan yerin yıkılacağını açıkladı. Skandalı attığı tweet ile ülke gündemine taşıyan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan ise TMMOB'a bağlı meslek odalarına çağrıda bulunarak 3 bin 540 konutu kapsayan projede inşa edilen tüm blokların incelenmesini istedi.

            Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı patlak verdi.

            İNŞAAT MÜHÜRLENDİ
            İzmir Büyükşehir Belediyesinin Örnekköy'de CHP İzmir il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortakları arasında yer aldığı İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar inşaat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı yapıldığı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

            AKILALMAZ SAVUNMA
            Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklama yaparak sorunun hızlı imalat sırasında oluşan iletişim kopukluğundan kaynaklandığını açıkladı.

            Tunç Soyer'de mühürlenen alanın 48 bin metrekarelik inşaat alanı içinde sadece 300 metrekarelik bir bölüm olduğunu belirtip hatalı imalat yapılan 300 metrekarelik inşaatın yıkımına karar verdiklerini açıkladı.

            YAPTIĞI HATAYI GÖRMEZDEN GELDİ
            Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer ikinci bir açıklama yaparak: "Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projemiz ülkemize örnek oluyor. 48.000 m² inşaatın 300 m²'sinde bir yüklenicinin yaptığı hatayı tespit ettik ve o blokta inşaatı durdurduk. İlgili alan yıkılarak inşaat devam edecek. Görevli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde açıklama yaptı.

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            Haberler Güncel AK Partili Dağ’dan skandal olayı örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer’e kentsel dönüşüm çağrısı: Çaresiz hissediyorsanız yardımcı olmaya hazırız
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