AK Partili Dağ’dan skandal olayı örtbas etmeye çalışan Tunç Soyer’e kentsel dönüşüm çağrısı: Çaresiz hissediyorsanız yardımcı olmaya hazırız

Toplantının ana gündem maddesi ise "eksik demir ve hatalı beton" kullanımıyla gündeme gelen Karşıyaka-Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün rapor hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yıkılacağını duyurduğu alan için "rapor" krizi patlak vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ikinci raporun "siyasi bir rapor" olduğunu savunmuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Hamza Dağ, hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e hem de CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na "geçiştirmeyin" mesajı verirken yardım teklifinde bulundu.

GEÇİŞTİRME POLİTİKASI UYGULANIYOR

Konuşmasına, CHP kanadından yapılan açıklamalara tepki göstererek başlayan Dağ, "İZBB tarafından Örnekköy'de iş insanlarının başını çektiği kooperatiflere bir dönüşüm çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmanın şekli ve yöntem konusunda çeşitli sorunlar olduğunu açık bir şekilde paylaşmıştık ama ortaya çıkan son skandal bu soru işaretlerinin çok ötesinde vahim bir tabloyu gözler önüne sermiştir ve bu tablonun sonuna kadar irdelenmesi gerekmektedir. İZBB, mesuliyetinde yürüyen bu süreçte bünyesindeki mühendisler tarafından eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı tesit edilmiştir. Karşıyaka Belediyesi bu inşaatı mühürlemiştir. Ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından rapor hazırlanmıştır. Vatandaşlarımızın bu konuda kafalarındaki soru işaretlerinin gidilmesi elzemdir. Ancak geçiştirme politikasının uygulandığını görüyoruz. Konu gündeme geldikten sonra CHP'li bazı İzmir milletvekillerinin bu geçiştirme politikasının başsını çekmesi manidardır. Bir milletvekilinin tüm gerçekliğe rağmen 'ıvır zıvır' demesi ya da bir diğerinin de 'bunlar asparagastır' demesi abesle iştigaldir ve meselenin ciddiyetine yakışmamaktadır. Ayrıca CHP İl Başkanı 'benimle alakası yok' diyerek konunun içinden sıyrılacağını düşünmüştür" dedi.