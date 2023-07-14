Kentsel rezaleti devlet affetmedi! CHP'li Tunç Soyer'in skandal kentsel dönüşüm projesi durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurmuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımını ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı almıştı.
"PERSONELİNE OPERASYON ÇEKİYOR"
Karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendi personeline operasyon çekiyor." diyerek tepki göstermişti. Söz konusu inşaatlarla ilgili yeni gelişme yaşandı.