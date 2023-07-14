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    • 14.07.2023 09:21
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    Kentsel rezaleti devlet affetmedi! CHP'li Tunç Soyer'in skandal kentsel dönüşüm projesi durduruldu

    Devlet tüm imkanları ile 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olurken İzmir'de kentsel dönüşüm skandalı bomba gibi patlamıştı. CHP yönetimindeki İzmir Belediyesi, kentsel dönüşüm konusunda da bir skandala imza attı .İzmir'de gerçekleştirilen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde, eksik demir ve hatalı beton kullanımı ortaya çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hatalı imalatın yapıldığı 300 metrekarelik bölümü yıkıp yeniden yapma kararı aldıklarını açıklamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, hem kooperatif yapısında hem de yapılan imalatlarda birtakım usulsüzlükler belirledi. Müdürlük, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden inşaatların durdurulmasını istedi. Proje sorumluları hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. İşte o skandalın detayları...

    takvim.com.tr
    Kentsel rezaleti devlet affetmedi!

    İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumuna Örnekköy'de yaşanan kentsel dönüşüm skandalı damga vurmuştu.

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımını ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı almıştı.

    "PERSONELİNE OPERASYON ÇEKİYOR"
    Karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendi personeline operasyon çekiyor." diyerek tepki göstermişti. Söz konusu inşaatlarla ilgili yeni gelişme yaşandı.

        TOPLU KONUT SKANDALI
        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar geçtiğimiz haftalarda imalat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

        "USULSÜZLÜKLER BELİRLEDİ"
        İhbar kabul edip resen inşaatlar ile ilgili inceleme başlatan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, hem kooperatif yapısında hem de yapılan imalatlarda birtakım usulsüzlükler belirledi.

        "İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"
        Müdürlük, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı devam eden inşaatların durdurulmasını istedi. Müdürlük ayrıca konutların yapımını üstlenen kooperatif yöneticileri hakkında da görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçu işledikleri iddiası ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'un kamu zararına neden olduğu tespit edildi ve İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

            ONAYSIZ BETON ATILMIŞ
            Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, işin fenni mesullerince onay verilmeden demir ve beton imalatı yapıldığını belirledi. Yeniden teknik olarak inceleme talep edildi. İl müdürlüğü tarafından alınan beton karot örneklerinin bir kısmının standart dışı olduğu görüldü.

            KAPATILMASINI İSTEDİ
            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, demir eksikliği ve beton kalitesinde istenilen standartların olmadığı tespitini ilk olarak yapan belediyeye bağlı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı'nın kapatılması için düğmeye basmış, karar tepkiyle karşılanmıştı.


            BELEDİYE MÜHÜRLEMİŞTİ
            İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne yaptırtılan kentsel dönüşüm projesi inşaatı, geçtiğimiz haftalarda eksik demir ve hatalı beton kullanımı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

            Skandalın patlak vermesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hatalı imalatların 300 metrekarelik bir alanı kapsadığını öne sürüp o imalatların yıkılacağını açıklamıştı.

            BU TARİHİ REZİLLİĞİ HANGİ AKLA MANTIĞA HİZMET EDEREK YAPTINIZ
            AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Tunç Soyer'i kentsel dönüşüm konusunda eleştirdi. "Kentsel dönüşümde, Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attınız!" diyen İnan açıklamasında Soyer'e; "Bu tarihi rezilliği hangi akla mantığa hizmet ederek yaptınız?" dedi.

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            Haberler Güncel Kentsel rezaleti devlet affetmedi! CHP'li Tunç Soyer'in skandal kentsel dönüşüm projesi durduruldu
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