Kentsel rezaleti devlet affetmedi! CHP'li Tunç Soyer'in skandal kentsel dönüşüm projesi durduruldu



BELEDİYE MÜHÜRLEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Örnekköy'de İş İnsanları Yapı Kooperatifi'ne yaptırtılan kentsel dönüşüm projesi inşaatı, geçtiğimiz haftalarda eksik demir ve hatalı beton kullanımı gerekçesi ile Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlenmişti.

Skandalın patlak vermesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hatalı imalatların 300 metrekarelik bir alanı kapsadığını öne sürüp o imalatların yıkılacağını açıklamıştı.

BU TARİHİ REZİLLİĞİ HANGİ AKLA MANTIĞA HİZMET EDEREK YAPTINIZ

AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Tunç Soyer'i kentsel dönüşüm konusunda eleştirdi. "Kentsel dönüşümde, Türkiye'de görülmemiş usulsüzlüğe imza attınız!" diyen İnan açıklamasında Soyer'e; "Bu tarihi rezilliği hangi akla mantığa hizmet ederek yaptınız?" dedi.