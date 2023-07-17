Otobüste 'çarşafın değmesin tiksiniyorum' diyen gerici kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor

Bursa'da toplu taşımaya binen bir kadının, "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" diyerek çarşaflı bir kadını hedef aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Otobüste bulunan diğer yolcular bu duruma sessiz kalmazken, gerici kadın tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı.
O KADAR TİKSİNİYORSAN TAKSİYE BİN
Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Bu lanetlerin yüzünden Türkiye mahvoluyor. İnsan ayırıyorlar. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.