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    • 17.07.2023 13:48
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    • 17.07.2023 13:48
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    Otobüste 'çarşafın değmesin tiksiniyorum' diyen gerici kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor

    Bursa’da sosyal medyayı sarsan bir görüntü kayıt altına alındı. Toplu taşımaya binen çarşaflı bir kadın, başka bir kadının "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" şeklinde hakaretine maruz kaldı. Otobüste bulunan diğer yolcular bu duruma sessiz kalmazken, gerici kadın tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı. Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkat çekti.

    Takvim
    Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı!

    Bursa'da toplu taşımaya binen bir kadının, "Çarşafın bana temas ediyor, tiksiniyorum" diyerek çarşaflı bir kadını hedef aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Otobüste bulunan diğer yolcular bu duruma sessiz kalmazken, gerici kadın tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kaldı.

    O KADAR TİKSİNİYORSAN TAKSİYE BİN
    Görüntülerde vatandaşların, "Saygı duyacaksın, özür dile. O kadar tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git. Bu lanetlerin yüzünden Türkiye mahvoluyor. İnsan ayırıyorlar. Çıplak olunca sesiniz çıkmıyor." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

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    Haberler Güncel Otobüste 'çarşafın değmesin tiksiniyorum' diyen gerici kadına yolculardan tepki: Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor
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