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    • 17.07.2023 15:01
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    • 17.07.2023 15:01
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    Sahte dekontla 7 ilde ikinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon: 32 gözaltı!

    Aydın merkezli 7 ilde, ikinci el araçlarını satmak isteyen 150 kişiyi sahte banka dekontlarıyla dolandıran 32 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İkinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere gözaltı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracını satmak isterken sahte banka dekontu verilerek dolandırılan çok sayıda kişiden şikayet gelmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir süre teknik ve fiziki takibe alındı.

    Ardından şüphelilere yönelik Aydın, İstanbul, Amasya, Tokat, Muğla, İzmir ve Eskişehir'deki toplam 33 adrese, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç çetesinin lideri M.Y. ile yönetici olduğu öne sürülen H.G. ve T.T.'nin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galerileri için ihtiyati tedbir kararı alındı.

    Şüphelilerin, aracını satın alacakları söyledikleri ikinci el oto sahiplerini, sahte banka dekontlarıyla kandırıp, noterden devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçtıkları, 150 kişiyi toplam 35 milyon lira dolandırdıkları bildirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel Sahte dekontla 7 ilde ikinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon: 32 gözaltı!
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