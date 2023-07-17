Sahte dekontla 7 ilde ikinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon: 32 gözaltı!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aracını satmak isterken sahte banka dekontu verilerek dolandırılan çok sayıda kişiden şikayet gelmesi üzerine harekete geçti. Şüpheliler, bir süre teknik ve fiziki takibe alındı.

Ardından şüphelilere yönelik Aydın, İstanbul, Amasya, Tokat, Muğla, İzmir ve Eskişehir'deki toplam 33 adrese, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç çetesinin lideri M.Y. ile yönetici olduğu öne sürülen H.G. ve T.T.'nin de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.