Cumhur 'Reis'ine sahip çıktı: 15 Temmuz'da asıl hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı

15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü cuntacıların bir numaralı hedefi Başkan Erdoğan'dı. Darbeci alçaklar doğrudan Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'yi büyük bir karanlığı sürüklemek istedi. Milli irade büyük bir kararlılıkla ayağa kalkarak, darbecilerin kirli planlarını boşa çıkardı.
BEDENLERİNİ SİPER EDENLER
15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendisini temsil eden iradeye sahip çıkan Türk milleti, FETÖ'cü darbe girişimini bedenlerini siper ederek durdurdu.
MEYDANLARA ÇAĞIRDI
Hain kalkışmanın asıl hedefi Türkiye'yi yalnızlaştırmaktı. Başkan Erdoğan'a diz çöktürebilselerdi, başarılı olacaklardı. Ancak bir şeyi hesap edemediler: O da Erdoğan'ın kararlılığı ve milletin cesareti.
Türk milletini darbecilere karşı meydanlara çağıran Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı aradı ve İstanbul'daki son durumu sordu.