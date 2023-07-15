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    • 15.07.2023 07:15
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    Cumhur 'Reis'ine sahip çıktı: 15 Temmuz'da asıl hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı

    15 Temmuz gecesi millet iradesine darbe yapmaya kalkan FETÖ'cü alçakların, 1 numaralı hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Darbeci hainler Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası meydanlara inen millet tarafından tepelendi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda milletle beraber teröristlere meydan okudu. Gece boyunca Başkan Erdoğan'ın yanında bulunan dönemin Enerji ve Tabii Kaybaklar Bakanı Berat Albayrak da, gece boyunca Başkan Erdoğan'ı yalnız bırakmadı.

    takvim.com.tr
    Cumhur ’Reis’ine sahip çıktı

    15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'cü cuntacıların bir numaralı hedefi Başkan Erdoğan'dı. Darbeci alçaklar doğrudan Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'yi büyük bir karanlığı sürüklemek istedi. Milli irade büyük bir kararlılıkla ayağa kalkarak, darbecilerin kirli planlarını boşa çıkardı.

    BEDENLERİNİ SİPER EDENLER
    15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkarak kendisini temsil eden iradeye sahip çıkan Türk milleti, FETÖ'cü darbe girişimini bedenlerini siper ederek durdurdu.

    MEYDANLARA ÇAĞIRDI
    Hain kalkışmanın asıl hedefi Türkiye'yi yalnızlaştırmaktı. Başkan Erdoğan'a diz çöktürebilselerdi, başarılı olacaklardı. Ancak bir şeyi hesap edemediler: O da Erdoğan'ın kararlılığı ve milletin cesareti.

    Türk milletini darbecilere karşı meydanlara çağıran Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıktı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ı aradı ve İstanbul'daki son durumu sordu.

        Çalışkan'ın, "Şu an bize ateş ediliyor" şeklindeki cevabı üzerine, "Siz de onlara ateş edeceksiniz" diye talimat verdi.

        ALBAYRAK HİÇ YALNIZ BIRAKMADI
        O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç yalnız bırakmayan isimlerden biri de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tı.

        Marmaris'ten ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, darbe girişimine ilişkin çok kararlı ve net mesajlar verdi.

            Darbecilerin hesap vereceğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler" sözleriyle cuntacılara meydan okudu.

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