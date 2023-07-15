Cumhur 'Reis'ine sahip çıktı: 15 Temmuz'da asıl hedef Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı

Darbecilerin hesap vereceğini ısrarla vurgulayan Erdoğan, "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler" sözleriyle cuntacılara meydan okudu.