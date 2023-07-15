Destansı direnişin aziz sembolü Ömer Halisdemir unutulmadı unutulmayacak!

Kanlı terör örgütü FETÖ, 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye'yi hedef seçti. Ancak Başkan Tayyip Erdoğan liderliğindeki kahraman Türk milleti, hainlere geçit vermedi. Onlardan biri olan Şehit Ömer Halisdemir de darbeci General Semih Terzi'yi yere serdi. Ve Türkiye'nin kahramanı seçildi.