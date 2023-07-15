Tankın-tüfeğin gücü halkın gücünü yenemedi! Tarihi 15 Temmuz direnişi 7. yılında: İşte ihanet gecesinin kronolojisi...

Hainliğin tanımını bir kez daha yazan FETÖ'cülerin hesap edemediği Türk halkı ise son tehdit ortadan kalkana kadar meydanlarda gece-gündüz nöbete devam etti. Verdiği şehitlerin acısını kalbine gömen Türk halkı bir kez daha bu ihanet yaşanmaması için tarihte benzeri görülmemiş bir fedakarlık gösterisi sunarken, vatan nöbetleri 7 Ağustos 2016'da yapılan Yenikapı Mitingi'ne kadar sürdü. Bir ülke 81 şehir 84 milyonun katıldığı nöbetler hem içerideki hainlere hem de dünyada Türkiye'nin tökezlemesini, düşmesini bekleyenlere en ağır tokat oldu. İşte o gece saat saat yaşananlar:

