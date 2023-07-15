Tankın-tüfeğin gücü halkın gücünü yenemedi! Tarihi 15 Temmuz direnişi 7. yılında: İşte ihanet gecesinin kronolojisi...
Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. FETÖ'cü hainler, darbe girişimde bulundu! Türk milleti ise tankların-tüfeklerin, topların-uçakların karşısında dimdik durdu! Kimi şehit oldu, kimi gazilik mertebesine oturdu. Türkiye, işte böyle kurtuldu. Ve bugün, tam 7 yıl oldu! Başkan Erdoğan'ın önderliğindeki 85 milyon vatandaş, bir an bile vazgeçmeden demokrasi nöbetine koyuldu...
Türk milletinin tarihi destanlarla dolu. Vatanına her göz dikene, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla karşı koyup göğsünü siper eden bu asil millet, 7 yıl önce 15 Temmuz 2016 gecesi de destanlarına bir yenisini ekledi. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan FETÖ'nün darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi.
Hainliğin tanımını bir kez daha yazan FETÖ'cülerin hesap edemediği Türk halkı ise son tehdit ortadan kalkana kadar meydanlarda gece-gündüz nöbete devam etti. Verdiği şehitlerin acısını kalbine gömen Türk halkı bir kez daha bu ihanet yaşanmaması için tarihte benzeri görülmemiş bir fedakarlık gösterisi sunarken, vatan nöbetleri 7 Ağustos 2016'da yapılan Yenikapı Mitingi'ne kadar sürdü. Bir ülke 81 şehir 84 milyonun katıldığı nöbetler hem içerideki hainlere hem de dünyada Türkiye'nin tökezlemesini, düşmesini bekleyenlere en ağır tokat oldu. İşte o gece saat saat yaşananlar:
SAAT 22.00: Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı karargahı darbeci askerlerce ele geçirildi. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup asker tarafından geçişe kapatıldı.
SAAT 22.35: İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na tankla giden darbeci askerler kontrol kulesine girdi.