Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Kırmızı çizgilerimizi her fırsatta muhataplarımıza aktarıyoruz"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bizler, bir yandan demokrasiye olan güçlü sahiplenmemizi diğer yandan 'Türkiye Geçilmez' şuurunu her daim taze tutmak için buradayız. 'Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz' diyerek her türlü vesayetin karşısında sarsılmaz bir kale gibi duran Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlu duruşunu bir kez daha hatırlatıyoruz. FETÖ, PKK, DAEŞ ve diğer terör örgütleri eliyle, Türkiye'ye diz çökertmek isteyen odaklara, özgürlüğümüzden, yerli-milli politikalarımızdan, Türkiye Yüzyılından vazgeçmeyeceğiz demek için buradayız. Sandıktan sonuç alamayınca demokrasi dışı yollara tevessül edenlere karşı, milletimizin ferasetine sahip çıkmak için buradayız. Çanakkale ruhuyla, milli mücadele ruhuyla, Yenikapı ruhuyla buradayız. Vatandaşlarımızın demokratik desteğinden aldığımız güçle, şehitlerimizin aziz hatıralarına layık olabilmek ve kanlarıyla suladıkları bu vatanı daha da kalkındırmak yönünde var gücümüzle çalışıyoruz."