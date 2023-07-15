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Haberler Güncel Hain gecenin izleri! Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Hain gecenin izleri! Marmaris'te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper ederek milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin, "15 Temmuz direnişi"nin üzerinden 7 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele gelen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikast timinin geride bıraktığı izlere 7 yıldır hiç dokunulmadı.İşte kare kare FETÖ suikast timinin geride bıraktığı o izler...

15.07.2023 13:10 - Son Güncelleme: 15.07.2023 13:10
Hain gecenin izleri! Marmaris’te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, darbecilerin gözünün ne denli döndüğünü göstermek için onarılmıyor.

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Hain gecenin izleri! Marmaris’te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Tüyler ürperten saldırının izlerini barındıran ve o günün ardından bir daha konaklamaya açılmayan otelin bölümleri görüntülendi.

Hain gecenin izleri! Marmaris’te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir otelde ailesiyle konaklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hainler, TSK'nın Muharebe Arama Kurtarma (MAK), Özel Kuvvetler ve Sualtu Taarruz (SAT) birimlerinde yuvalanan örgüt üyelerinin iştiraki ile suikast timi kurdu.

Hain gecenin izleri! Marmaris’te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki "Cougar" ve bir "Sikorsky" tipi helikopterle havalanan suikast timi, hain emellerini gerçekleştirmek için Marmaris'e ulaştı.

Hain gecenin izleri! Marmaris’te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

TSK'dan ihraç edilen eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönetiminde kurulan timdeki üniforma giymiş 37 terörist, o dönem başyaver olan Ali Yazıcı'dan da aldıkları bilgi doğrultusunda Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yeri tespit etti.

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