Hain gecenin izleri! Marmaris’te darbecilerin 15 Temmuz gecesi zarar verdiği otel odasındaki izler korunuyor...

Darbe girişiminin gerçekleştiği saatlerde Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden ağır silahlar ve mühimmat yüklü iki "Cougar" ve bir "Sikorsky" tipi helikopterle havalanan suikast timi, hain emellerini gerçekleştirmek için Marmaris'e ulaştı.