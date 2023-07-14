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    • 15.07.2023 04:38
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    KKTC ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AA
    KKTC ile ehliyetler karşılıklı olarak tanınacak

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



    Yayımlanan kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.

    Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Güncel KKTC ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
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