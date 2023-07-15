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    • 15.07.2023 21:53
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir

    Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık." ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık." ifadesini kullandı.



    Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



    "15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabb'im, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir
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