Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir





"15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir. Zaferin 7'nci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanını kuşatan karanlığa ay gibi doğan Türkiye Yüzyılı kahramanlarımızı saygı ve minnetle andık. Rabb'im, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Kadın, erkek her yaştan insanımızın, o gece korkusuzca tanklara göğsünü siper edişini unutmayacağız. Ülkemizi yenilmez kılan bu inanç ve zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."



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