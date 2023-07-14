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    Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

    Son dakika haberi... Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 56. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Endonezya'nın başkenti Cakarta'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

    takvim.com.tr
    Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor.

    NATO ZİRVESİ MASADA!
    Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.

    STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ
    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fidan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

    Görüşmede, NATO Vilnius Zirvesi kararlarının takibinin ele alındığı bildirildi.
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