Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 5. ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Endonezya'da temaslarını sürdürüyor.

NATO ZİRVESİ MASADA!

Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Vilnius'ta yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde alınan kararların takibi ve Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alındı.