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    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 28 gözatı

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 15 adrese düzenlenen operasyonda 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    İstanbul’da DEAŞ’a operasyon!

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

    15 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
    Terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekiplerce, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'ndeki 15 adrese operasyon düzenlendi.

    Operasyonda 28 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ile bin 610 avro ele geçirildi.
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        Haberler Güncel İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 28 gözatı
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