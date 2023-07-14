AK Parti'de yerel seçim için yol haritası belirleniyor! Ankara ve İstanbul için özel çalışma... 6 önemli sorun masada

Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, strateji belirleniyor. Hedefi muhalefetin elinde bulunan belediye kazanmak ve 81 ilde oylarını artırmak olarak belirleyen AK Parti'de, İstanbul ve Ankara için özel çalışma yürütülecek.

HEDEF 81 İLİN TAMAMINDA OYLARI ARTIRMAK

2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor.