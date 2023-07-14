AK Parti'de yerel seçim için yol haritası belirleniyor! Ankara ve İstanbul için özel çalışma... 6 önemli sorun masada

Yerel seçimler için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan AK Parti'de, strateji belirleniyor. Hedefi muhalefetin elinde bulunan belediye kazanmak ve 81 ilde oylarını artırmak olarak belirleyen AK Parti'de, İstanbul ve Ankara için özel çalışma yürütülecek.
HEDEF 81 İLİN TAMAMINDA OYLARI ARTIRMAK
2023 seçimlerinin ardından 3 kez toplanan ekip 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerin sonuçlarını analiz ediyor.
Hangi seçimde nerelerde artış ve düşüş yaşandığının sebeplerinin siyasi MR'ı çekiliyor. Başta muhalefetin elinde bulunan 11 il olmak üzere 81 ilin tamamında oylarını artırmanın yollarını arayan AK Parti ekibi, seçim kampanyası için de hazırlıkları başlatıyor.
Seçim sonuçlarını etkileyen tüm unsurların detaylı olarak çözüm önerileriyle birlikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.