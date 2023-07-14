Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı'ya hakaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 4 aya kadar hapis talebi!

Ekrem İmamoğlu beyanında, Sadi Yazıcı'nın yuhalandığı esnada 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını, ortada detaylı savunma yapılacak bir durum olmadığını, lekelenmeme hakkının bir gereği olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması ve siyasi yasak istendi. İddianamede, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama", "Suç İşlemeye Tahrik" ve "İftira" suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.