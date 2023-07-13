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    Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti: Kemal Bey, emperyal güçlerin askeri gibi

    Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’e şikayet etti, “Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır” sözlerini kaydetti...

    Kemal Bey, emperyal güçlerin askeri gibi

    Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel deftere, "Ebedi Başkomutanım; Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Partinin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir" sözlerini kaydetti. Daha sonra saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nin önüne geçti. Burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti...



    KONUŞMA YASAĞI KOYDU:
    Kılıçdaroğlu, parti içerisinde kendisine yönelik yapılan "istifa" çağrılarını bastırma amacıyla vekillere konuşma yasağı koydu.

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    Haberler Güncel Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti: Kemal Bey, emperyal güçlerin askeri gibi
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