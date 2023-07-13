Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'e şikayet etti: Kemal Bey, emperyal güçlerin askeri gibi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel deftere, "Ebedi Başkomutanım; Kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır. Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Partinin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir" sözlerini kaydetti. Daha sonra saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nin önüne geçti. Burada yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti...