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    Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı: Ömrünü ilim ve irfana adamış, ülkemizin manevi rehberlerindendi

    Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol yaşamını yitirdi. Başkan Erdoğan, Erol için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı

    Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol vefat etti. Erol, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Pendik'te tedavi gördüğü Emsey Hastanesinde, öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Kamuoyunda Gavs-ı Sani Şeyh Abdülbaki Elhüseyni olarak bilinen Erol'un cenazesinin, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.



    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesapları üzerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı yayımladı.



    Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
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    Türk Telekom
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı: Ömrünü ilim ve irfana adamış, ülkemizin manevi rehberlerindendi
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