Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için taziye mesajı: Ömrünü ilim ve irfana adamış, ülkemizin manevi rehberlerindendi





Erdoğan mesajında, "Ömrünü ilim ve irfan yolunda İslam'a hizmete adamış, ülkemizin manevi rehberlerinden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm talebelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.



