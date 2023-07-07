İstanbul'da metrobüs yolu tarlaya döndü: Eriyen asfalt vatandaşları isyan ettirdi!

İMAMOĞLU'NA TEPKİLER GECİKMEDİ
İBB'nin duyarsızlığına isyan eden vatandaşlar, bozulan yolların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il gezip mitingler yapan İmamoğlu'nun, seçim sonrası da CHP içinde koltuk savaşlarıyla savaşmaktan İstanbul'a hizmet etmeyi unuttuğunu belirtip, İBB'nin geçtiğimiz yıl PR malzemesi yapmaktan öte götüremediği "metrobüs yolları"nın halini gösteren fotoğraflarla sorunu gözler önüne serdiler. İşte o tepkilerden bazıları;