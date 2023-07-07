İstanbul'da metrobüs yolu tarlaya döndü: Eriyen asfalt vatandaşları isyan ettirdi!

"YOLCULUK ESNASINDA OTOBÜS ZIPLIYOR"

Yolculardan Serhat Çelik ise "Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım" diye konuştu.

"BETON DÖKÜMÜNÜN OLDUĞU İSTASYON 36 SAAT KAPALI KALACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yol yapım çalışmalarının başladığını duyurarak yapılan açıklamada, "Beton dökümünün olduğu istasyon, çalışma güzergahında 36 saat kapalı kalacak. Metrobüs bu istasyonu tek yönde pas geçecek." bilgileri yer aldı.