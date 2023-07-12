AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi komedi örneği

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir açıklama geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir." ifadelerini kullandı.

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