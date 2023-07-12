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    • 12.07.2023 13:59
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    • 12.07.2023 14:01
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi komedi örneği

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir açıklama geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu’na sert tepki

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin sözlerinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert bir açıklama geldi. Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Haberler AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Siyasi komedi örneği
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