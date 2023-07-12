PKK'nın çocuk istismarı BM raporunda! 3 kat arttı ama Batı medyası hala sessiz

GEÇEN SENE TOPLAM BİN 287 ÇOCUĞU KULLANDILAR

BM'nin 5 Haziran tarihli "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" konulu yıllık resmi raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam bin 287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.