PKK'nın çocuk istismarı BM raporunda! 3 kat arttı ama Batı medyası hala sessiz

Hain terör örgütü PKK, yıllardır çocukları kandırarak dağa çıkarıyor.
Hain terör örgütü PKK, yıllardır çocukları kandırarak dağa çıkarıyor.
GEÇEN SENEKİ RAPORDA SAYI 457'YDİ
Geçen sene yayınlanan raporda ise, terör örgütünün çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.
BİR SENE İÇİNDE ÜÇ KAT ARTTI
Terör örgütünün çocuklara yönelik istismarı bir sene içinde yaklaşık üç kat artarken, güvenlik kaynakları bu büyük suiistimale özellikle Batı kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi.