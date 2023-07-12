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    • 12.07.2023 13:23
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    PKK'nın çocuk istismarı BM raporunda! 3 kat arttı ama Batı medyası hala sessiz

    Son dakika haberleri... Eli kanlı terör örgütü PKK’nın çocuk istismarı BM raporlarına yansıdı. Raporda Suriye’nin kuzeyinde saldırılarda öne sürülen çocuk sayısının geçen seneye kadar 3 kat arttığı belirtilirken güvenlik kaynakları bu büyük suiistimale özellikle Batı kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi.

    AA
    PKK’nın çocuk istismarı BM raporunda!

    Hain terör örgütü PKK, yıllardır çocukları kandırarak dağa çıkarıyor.

    Terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarının çocuklara yönelik istismarı, bu kez BM'nin yıllık resmi raporuna da yansıdı.

    GEÇEN SENE TOPLAM BİN 287 ÇOCUĞU KULLANDILAR
    BM'nin 5 Haziran tarihli "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" konulu yıllık resmi raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG ve uzantıları tarafından Suriye'nin kuzeyinde geçen sene toplam bin 287 çocuk çatışma alanlarında kullanıldı.

        GEÇEN SENEKİ RAPORDA SAYI 457'YDİ
        Geçen sene yayınlanan raporda ise, terör örgütünün çatışma alanlarında kullandığı çocuk sayısı 457 olarak belirtilmişti.

        BİR SENE İÇİNDE ÜÇ KAT ARTTI
        Terör örgütünün çocuklara yönelik istismarı bir sene içinde yaklaşık üç kat artarken, güvenlik kaynakları bu büyük suiistimale özellikle Batı kamuoyunun sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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