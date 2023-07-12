Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti.



Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti.

Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile Fevzi Polat yakalandı.