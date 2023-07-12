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Maltepe Belediyesi'ne silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı!

Maltepe Belediyesi'ne silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı!
12.07.2023 19:14

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Maltepe Belediyesi'ndeki olayın görüntüleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat'ın yaşattığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Maltepe Belediye binasında, geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda, randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtı. Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti.

Maltepe Belediyesine silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca, tarafların karşılıklı ateş etmesiyle 5. kata kadar devam etti. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile Fevzi Polat yakalandı.

Maltepe Belediyesine silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Polat, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Polat, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Fevzi Polat çıkarıldığı mahkemece 'Silahla tehdit' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin belediye binasına girmeden önceki ve silahıyla içeri giriş yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe Belediyesine silahlı baskının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde bir süre dışarda telefonla konuşan Polat daha sonra X-Ray cihazından geçip binaya giriyor. Girişte cihaz silahtan dolayı alarm verse de kimse aldırış etmiyor. Polat daha sonra belediye başkanının odasına giriyor.

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