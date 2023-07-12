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    • 12.07.2023 19:01
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    Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sel afetinden zarar gören Giresun’da incelemelerde bulundu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Giresun’da sel afetinden etkilenen ilçelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakan Abdülkadir Uraloğlu Giresun’da sel bölgesinde

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarının hayatı olumsuz etkilediği Piraziz, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde incelemelerde bulunarak hastanede bulunan afetzedeleri ziyaret etti.

    BAKAN URALOĞLU GİRESUN'DA SEL BÖLGESİNDE I VİDEO İZLE



    İlk olarak Piraziz ilçesinde su baskınlarından etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Uraloğlu, buradan Bulancak ilçesinde sel taşkınlarının yaşandığı İncüvez Deresi'ni ve Karabulduk Grup yolunda incelemelerde bulundu.



    Daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki afetzedeleri ziyaret eden Bakan Uraloğlu, ardından Yağlıdere ilçesine hareket etti. İlçe merkezindeki incelemelerin ardından Yağlıdere-Kurtbeli Alucra yolundaki çalışmaları inceledi.
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