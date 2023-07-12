Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sel afetinden zarar gören Giresun’da incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarının hayatı olumsuz etkilediği Piraziz, Bulancak ve Yağlıdere ilçelerinde incelemelerde bulunarak hastanede bulunan afetzedeleri ziyaret etti.

BAKAN URALOĞLU GİRESUN'DA SEL BÖLGESİNDE I VİDEO İZLE