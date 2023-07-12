CHP'de dananın kuyruğu kopuyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bugün Genel Merkez'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldırarak 3 Temmuz'da Bolu'dan "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün saat 17.00 sıralarında CHP Genel Merkezi önünde olacak.

CHP'lileri protesto mitingine davet eden Özcan, yapacağı konuşmada bu kez Kılıçdaroğlu'nun makam odasından duyulacak şekilde "İstifa et" çağrısını yineleyecek. Genel merkeze de girecek olan Özcan'ın bu süreçte parti yönetimi tarafından nasıl karşılanacağı merakla bekleniyor.