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    • 12.07.2023 07:50
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    Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 1 asker şehit oldu

    Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde silah kazası nedeniyle yaralanan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehidin naaşının düzenlenecek törenin ardından Kangal İlçesi Havuz köyünde defnedileceği belirtildi.

    takvim.com.tr
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    Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde görev yapan Sivaslı sözleşmeli er Erdem Kavlak'ın kaza ile yaralanması sonucu kaldırıldığı Hakkari Işıklı Sahra Hastanesinde şehit olduğu duyuruldu.

    Şehidin naaşının düzenlenecek törenin ardından Kangal İlçesi Havuz köyünde defnedileceği belirtildi.

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    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız İs.Söz.Er Erdem Kavlak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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