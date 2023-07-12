15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya’nın annesi Şengül Kaya: Oğlumu öperek şehadete gönderdim

15 Temmuz gecesinde vatan uğruna can veren Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya, hain darbe girişiminin olduğu gece görev yeri Ankara Gölbaşı'na giderek hainlere karşı durdu. Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainler tarafından atılan bombayla şehit olan Kaya, geride acılı anne, baba, eş ve kardeş bıraktı. Şehit Kaya'nın annesi Şengül Kaya, SABAH'a konuştu. O tarihi gecede oğlunun büyük bir heyecanla göreve gittiğini anlatan anne Kaya, "Yanında arkadaşı Ahmet Çakır vardı. Ahmet'i alnından, kendi evladımı yanaklarından öptüm. Onları Allah'a emanet edip dualarla şehadete gönderdim. İçten içe biliyordum sanki oğlumun şehit olacağını. Ama bunu dillendiremedim hiçbir zaman. İkinci bomba patladıktan sonra oğlumu aradım ama açmadı. Kaç defa aradıysam da açmadı. Hep telefonu çekmiyordur, göreve gitmiştir falan dedim hep. Konduramadım ölümü. Pazar günü kardeşim geldi ve bana 'Ferhat'ın sana selamı var abla. O kadar yakışıklıydı ki. Gördüm onu, gülüyordu. Oğlumuz şehit oldu' dedi. Ben hep dik durdum. Oğlumun şehit olmasının gururu beni ayakta tuttu" dedi. Doğum günü olan 15 Temmuz'da oğlunun kendisini arayıp doğum gününü kutladığını anlatan anne Kaya, "Oğlum daha 1 senelik evliydi. Daha hayatının baharındaydı. 28 yaşında hayatını çaldılar oğlumun. Ben oğluma nazarım değer diye bakmaya, sevmeye kıyamazdım. Yakışıklı oğlumu aldılar benden. Hayat bana küçüklüğümden beri çok şey yaşattı. Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu.