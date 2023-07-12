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    • 12.07.2023 06:59
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    • 12.07.2023 06:59
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    15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya’nın annesi Şengül Kaya: Oğlumu öperek şehadete gönderdim

    15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya’nın annesi Şengül Kaya, “O gün oğlumun yanında arkadaşı Ahmet vardı. Ahmet’i alnından, evladımı da yanaklarından öptüm. Onları Allah’a emanet edip dualarla şehadete gönderdim” dedi

    Oğlumu öperek şehadete gönderdim

    15 Temmuz gecesinde vatan uğruna can veren Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya, hain darbe girişiminin olduğu gece görev yeri Ankara Gölbaşı'na giderek hainlere karşı durdu. Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainler tarafından atılan bombayla şehit olan Kaya, geride acılı anne, baba, eş ve kardeş bıraktı. Şehit Kaya'nın annesi Şengül Kaya, SABAH'a konuştu. O tarihi gecede oğlunun büyük bir heyecanla göreve gittiğini anlatan anne Kaya, "Yanında arkadaşı Ahmet Çakır vardı. Ahmet'i alnından, kendi evladımı yanaklarından öptüm. Onları Allah'a emanet edip dualarla şehadete gönderdim. İçten içe biliyordum sanki oğlumun şehit olacağını. Ama bunu dillendiremedim hiçbir zaman. İkinci bomba patladıktan sonra oğlumu aradım ama açmadı. Kaç defa aradıysam da açmadı. Hep telefonu çekmiyordur, göreve gitmiştir falan dedim hep. Konduramadım ölümü. Pazar günü kardeşim geldi ve bana 'Ferhat'ın sana selamı var abla. O kadar yakışıklıydı ki. Gördüm onu, gülüyordu. Oğlumuz şehit oldu' dedi. Ben hep dik durdum. Oğlumun şehit olmasının gururu beni ayakta tuttu" dedi. Doğum günü olan 15 Temmuz'da oğlunun kendisini arayıp doğum gününü kutladığını anlatan anne Kaya, "Oğlum daha 1 senelik evliydi. Daha hayatının baharındaydı. 28 yaşında hayatını çaldılar oğlumun. Ben oğluma nazarım değer diye bakmaya, sevmeye kıyamazdım. Yakışıklı oğlumu aldılar benden. Hayat bana küçüklüğümden beri çok şey yaşattı. Ama evlat acısı her şeyden büyük bir acı. Bunun karşısında da güçlü duruyorum. Torunlarım için ayakta duruyorum" diye konuştu.



    TÜM TÜRKİYE'NİN ÇOCUĞU
    Şehit Kaya'nın daha önce rüyasında şehit olduğunu gördüğünü ve bunu sadece bir arkadaşına anlattığını öğrendiklerini söyleyen anne Kaya, "Rüyasında şehit olmuş ve bizi, kardeşini, eşini çok güçlü görmüş. Güçlü olduğumuz için gurur duyduğunu söylemiş. Biz de bunu öğrenince yeniden kalktık ayağa, yıkılmadık" dedi. Kaya, "Bu hainleri Allah'ım kahretsin. Ülkemizi Suriye gibi altüst edeceklerdi. Şehitlerimiz ruhlarıyla vatanımıza sahip çıktılar. Önce sadece benim çocuğumdu, şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu" ifadelerini kullandı.



    PARKASINDA CENNET KOKUSU VAR'
    15 Temmuz hain darbe girişiminin sembol isimlerinden Özel Harekât Komiser Yardımcısı Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit, her yıl 15 Temmuz'da hüznü ve gururu bir arada yaşadıklarını anlattı. Kızının nişanlanmasına bir ay kala şehit düştüğünü belirten anne Yiğit, "Acılarımız ve özlemlerimiz hep taze. Tek tesellimiz kızımın şehit olması. Hain FETÖ'nün darbe kalkışması bizden Cennet'imizi aldı ama vatanımızı alamadı. Cumhurbaşkanımızın o tarihi çağrısı darbecilerin sonunu hazırladı. Aldıkları müebbet cezalar biraz olsun yüreğimize su serpiyor" dedi.



        'HEP BİZİMLE BİRLİKTE'
        Anne Yiğit, "Cennet hatıralarıyla bizimle birlikte hep yaşıyor. Kızımın parkasında hâlâ kokusu var. Bazı zamanlar yalnız kaldığımda Cennet'in anı evine girip parkasını koklarım. Cennet'imin özlemini ancak bu şekilde de olsa bir nebze gideriyorum. Rabbim Cennet'imizi bizden aldı ama biz biliyoruz ki kızım adı gibi cennette. İçişleri Bakanlığı, Cennet'in 20 dakikalık belgeselini yaptırmış. 15 Temmuz'da gösterilecek. Devletimiz var olsun. Bir gün olsun ne şehitlerimizi ne de 15 Temmuz'u unutturmuyor" diye konuştu.



        ANI EVİNİ 20 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde oturan Yiğit ailesinin, kızlarının anılarını yaşatmak için evlerinin alt katında oluşturduğu "Cennet Yiğit Anı Evi", 7 yılda ziyaretçi akınına uğradı. Şehit Cennet'in kişisel eşyaları anı evinde sergileniyor. 81 ilden ziyaretçi geldiğini belirten anne Huriye Yiğit, "Cennet için yaptığımız anı evini ilk günden bugüne kadar 20 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar hem gelip anı evini geziyor hem de şehitlere Fatiha okuyorlar. İnsanlarımızın şehitlerine sahip çıkmaları bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.



        'O HAİNLER GÜN YÜZÜ GÖRMESIN'
        Hain terör örgütü FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekât polisi Aytekin Kuru'nun (42) babası Süleyman Kuru, duygularını SABAH'a anlattı. Baba Kuru, oğlunun şehit düşmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini ancak acısının gün geçtikçe büyüdüğünü söyledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken darbe girişiminden 15 gün önce Özel Harekât Daire Başkanlığı'na atanan Aytekin Kuru, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düştü. Şehit 43 Özel Harekâtçıdan biri olan Aytekin Kuru'yu eşi Ayşe Kuru parmağındaki yüzükten teşhis edebildi. İki çocuk babası Aytekin Kuru, memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki Pekmezci Mahallesi'nde defnedildi. Şehit Aytekin Kuru'nun ismi, baba ocağı Adana'da bulunan bir imam hatip ortaokuluna verildi. Şehidin babası Süleyman Kuru, polislik mesleğinin oğlunun çocukluk hayali olduğunu belirterek, "Aytekin, hayalini gerçekleştirmişti. Bize 'Şehit olursam ne yaparsınız?' diyordu. İçinden geçiyormuş demek ki" dedi. Oğlunun kabrini her gün ziyaret ettiğini söyleyen acılı baba, "Mezara gidiyorum, otları temizliyor, mezara ekili çiçekleri suluyorum. 15 Temmuz'da oğlumu toprağa vereli tam 7 yıl olacak. Acım gün geçtikçe büyüyor. Çocuğum gitti, bundan daha ötesi yok. O katiller gün yüzü görmesin" diye konuştu.



            TURKUVAZ MEDYA'DAN 15 TEMMUZ SERGİSİ DESTANSI DIRENIŞI FOTOĞRAFLAR ANLATACAK
            Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye'nin bekasını ve milletin iradesini esir almaya çalışan hainlerin, milletin destansı mücadelesiyle durdurulduğu 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" düzenliyor. Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da, 13-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan sergide, 15 Temmuz gecesinde bağımsızlığını ve ülkesini canı pahasına koruyan milletin verdiği kahramanca mücadeleye ilişkin fotoğraflar sergilenecek. Çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğraflar ile Turkuvaz Medya arşivindeki haber ve bilgi içeriklerinin de yer alacağı sergi, 3 gün boyunca her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.



            "TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAHRAMANLARI" DÜNYADA ANILACAK
            Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla ülke genelinde ve yurtdışında geniş kapsamlı etkinliklerle anılacak. Yurtiçinde sergi, deneyim alanı, üç boyutlu kuleler, mapping gösterileri gibi iletişim araçlarıyla etkin bir şekilde duyurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yurtdışında da düzenlenecek panellerle dikkat çekilecek. Yurtiçindeki etkinliklerde, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları"nın yanı sıra "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurtdışında ise İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum'da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek. İstanbul Haydarpaşa ve Galata'da gerçekleştirilecek mapping gösterilerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak. İletişim Başkanlığı'nca İsveç, Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan'da paneller düzenlenecek. New York Times Meydanı'nda İngilizce sunumlarla FETÖ'nün karanlık yapılanmasına dikkat çekilecek ve 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilenecek.



            15 TEMMUZ FILM FESTİVALİ BAŞLADI
            Sabah'ta yer alan habere göre, Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği ve bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen "On5Sıfır7 Film Haftası", sinemaseverlerle buluştu. Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılışta programın genel sanat yönetmeni İhsan Kabil, 15 Temmuz'da yaşananların insanlık dışı muamelelerin en acılarından biri olduğunu belirterek, "Bu konuları işleyen filmleri, dünya sinemasından yaptığımız seçkilerle ortaya çıkarıyoruz" dedi. Kabil, "15 Temmuz'da halkın sokaklara çıkması çok onurlu bir tavırdı. Dolayısıyla darbe, özgürlük ve direniş temalarıyla sinema alanında neler yapılmış, onları sergiliyoruz" diye konuştu. "On5Sıfır7 Film Haftası" kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Atlas 1948 Sineması ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde birçok ülkenin sinemasından "Darbe", "Direniş" ve "Özgürlük" temalı filmler gösterilecek. Programda Fransa-ABD yapımı "Kelebek" ve Güney Kore yapımı "Taksi Şoförü" gösterilecek filmler arasında.

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            Haberler Güncel 15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya’nın annesi Şengül Kaya: Oğlumu öperek şehadete gönderdim
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