15 Temmuz şehidi Özel Harekât polisi Feramil Ferhat Kaya’nın annesi Şengül Kaya: Oğlumu öperek şehadete gönderdim

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAHRAMANLARI" DÜNYADA ANILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" temasıyla ülke genelinde ve yurtdışında geniş kapsamlı etkinliklerle anılacak. Yurtiçinde sergi, deneyim alanı, üç boyutlu kuleler, mapping gösterileri gibi iletişim araçlarıyla etkin bir şekilde duyurulacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yurtdışında da düzenlenecek panellerle dikkat çekilecek. Yurtiçindeki etkinliklerde, "Türkiye Yüzyılı Kahramanları"nın yanı sıra "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurtdışında ise İletişim Başkanlığı temsilcilikleri aracılığıyla "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Trabzon, Konya, Sivas, Diyarbakır ve Erzurum'da LED ekranlarla açık hava sergileri düzenlenecek. İstanbul Haydarpaşa ve Galata'da gerçekleştirilecek mapping gösterilerinde 15 Temmuz ruhu yeniden yaşatılacak. İletişim Başkanlığı'nca İsveç, Almanya, Bosna Hersek, Fransa, Belçika ve Sırbistan'da paneller düzenlenecek. New York Times Meydanı'nda İngilizce sunumlarla FETÖ'nün karanlık yapılanmasına dikkat çekilecek ve 15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları sergilenecek.