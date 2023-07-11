CHP'li Şişli Belediyesi'nin ekmeği ile oynadığı işçiler eylem yaptı! | İşçilerin sesi olan A Haber ekibine çirkin saldırı...

PROVOKATÖRLER DEVREYE GİRDİ

İşçiler A Haber mikrofonlarına sıkıntılarını anlatırken bir anda provokatörler devreye girdi. Olayı devlete yansıtmaya çalıştılar. Benim gibi alanda görev yapan diğer basın mensuplarını kolundan tutup çekiştirerek dışarı atmaya çalıştılar. Bu kişiler sendika yetkilileri olduklarını belirttiler.

"KONU DEVLET DEĞİL OLAYI DEVLETE SUÇLAMAYA GETİRMEYİN"

Basın mensupları bu muameleye maruz kalınca işçiler de duruma tepki gösterdi, "Konu devlet değil olayı devlete suçlamaya getirmeyin saptırmayın biz burada maaş iyileştirmesi istiyoruz.' diyerek tepki gösterdiler. Sendikaya tepki gösteren işçiler açıklamaların ardından buradan ayrıldı."