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    • 11.07.2023 13:57
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    CHP'li Şişli Belediyesi'nin ekmeği ile oynadığı işçiler eylem yaptı! | İşçilerin sesi olan A Haber ekibine çirkin saldırı...

    CHP’li belediyeler seçildikleri günden bu yana hizmetten yoksun birçok konuda sınıfta kalmaya devam ediyor. CHP'nin belediyecilik anlayışını gözler önüne seren örneklerden biri ise geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, ücretlerinin artırılması için iş bırakma eylemi yapmıştı. Bugün ise Şişli Belediyesi işçileri, haklarını aramak için görev bırakma kararı aldı. İşçiler kararlarını açıklamak için basın açıklaması düzenledi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ise aylardır maaş alamayan bazı işçiler sıkıntılarını anlatırken o noktadaki provokatörler de A Haber ekibine saldırdı. İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    Şişli Belediyesi’nin ekmeği ile oynadığı işçiler eylem yaptı!

    CHP'li belediyeler seçildikleri günden bu yana hizmetten yoksun birçok konuda sınıfta kalmaya devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li yerel belediyeler CHP'nin gündeminde yer alan koltuk savaşları nedeniyle ihmal ettiği ve görmezden geldiği İstanbul'luların sorunları her geçen gün artıyor.

    Şişli'de belediyeden haklarını alamayan işçiler bir AVM'nin önünde bulunan meydanda basın açıklaması yaptı ve görevi bıraktı. O noktadan gelişmeleri aktarmak için A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.

    "ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ONLARA YANSIMADI"
    Mehmet Zeyrek'in canlı yayında anlattıkları: "Alanı tıklım tıklım dolduran CHP'li Şişli Belediyesi personelleri ve diğer belediyelerden işçiler haklarını alamadıkları için ve zam hakları için bir araya geldiler. Asgari ücrete yapılan zam onlara yansımadı. Bunun nedeni ise sendika ile bir sözleşmeleri vardı. Bu sözleşmenin gereği zam anlaşmanın dışında kalıyordu.

    "İBB'DE BAZI İŞTİRAK FİRMALARINDAN AYLARDIR MAAŞ ALAMAYAN İŞÇİLER VAR"
    İşçilerde sendika örgütlüğünde bu zamdan faydalanmak için ek protokol düzenlenmesi yönünde eylem başlattılar. İşçiler maaşlarına yönelik bir iyileştirme istiyorlar. Özellikle İBB'de bazı iştirak firmalarından aylardır maaş alamayan işçiler var.

        PROVOKATÖRLER DEVREYE GİRDİ
        İşçiler A Haber mikrofonlarına sıkıntılarını anlatırken bir anda provokatörler devreye girdi. Olayı devlete yansıtmaya çalıştılar. Benim gibi alanda görev yapan diğer basın mensuplarını kolundan tutup çekiştirerek dışarı atmaya çalıştılar. Bu kişiler sendika yetkilileri olduklarını belirttiler.

        "KONU DEVLET DEĞİL OLAYI DEVLETE SUÇLAMAYA GETİRMEYİN"
        Basın mensupları bu muameleye maruz kalınca işçiler de duruma tepki gösterdi, "Konu devlet değil olayı devlete suçlamaya getirmeyin saptırmayın biz burada maaş iyileştirmesi istiyoruz.' diyerek tepki gösterdiler. Sendikaya tepki gösteren işçiler açıklamaların ardından buradan ayrıldı."

        KADIKÖY BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞAN İŞÇİLER DE EYLEM YAPMIŞTI
        Öte yandan CHP'nin belediyecilik anlayışını gözler önüne seren örneklerden biri ise geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Kadıköy Belediyesinde çalışan işçiler, ücretlerinin artırılması için iş bırakma eylemi yapmıştı.

        İşçiler, sendikanın bağlı olduğu tüm belediyelerde başlatılan eylemler kapsamında Kadıköy'de halaylar çekerek, çeşitli sloganlar attı. Gruptakiler adına yapılan açıklamada, toplu iş sözleşmesiyle bağlanan ücret artışlarının artan hayat pahalılığı karşısında zaman içinde eridiği belirtildi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel CHP'li Şişli Belediyesi'nin ekmeği ile oynadığı işçiler eylem yaptı! | İşçilerin sesi olan A Haber ekibine çirkin saldırı...
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