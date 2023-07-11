CHP'li Şişli Belediyesi'nin ekmeği ile oynadığı işçiler eylem yaptı! | İşçilerin sesi olan A Haber ekibine çirkin saldırı...

CHP'li belediyeler seçildikleri günden bu yana hizmetten yoksun birçok konuda sınıfta kalmaya devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li yerel belediyeler CHP'nin gündeminde yer alan koltuk savaşları nedeniyle ihmal ettiği ve görmezden geldiği İstanbul'luların sorunları her geçen gün artıyor.
Şişli'de belediyeden haklarını alamayan işçiler bir AVM'nin önünde bulunan meydanda basın açıklaması yaptı ve görevi bıraktı. O noktadan gelişmeleri aktarmak için A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.
"ASGARİ ÜCRETE YAPILAN ZAM ONLARA YANSIMADI"
Mehmet Zeyrek'in canlı yayında anlattıkları: "Alanı tıklım tıklım dolduran CHP'li Şişli Belediyesi personelleri ve diğer belediyelerden işçiler haklarını alamadıkları için ve zam hakları için bir araya geldiler. Asgari ücrete yapılan zam onlara yansımadı. Bunun nedeni ise sendika ile bir sözleşmeleri vardı. Bu sözleşmenin gereği zam anlaşmanın dışında kalıyordu.
"İBB'DE BAZI İŞTİRAK FİRMALARINDAN AYLARDIR MAAŞ ALAMAYAN İŞÇİLER VAR"
İşçilerde sendika örgütlüğünde bu zamdan faydalanmak için ek protokol düzenlenmesi yönünde eylem başlattılar. İşçiler maaşlarına yönelik bir iyileştirme istiyorlar. Özellikle İBB'de bazı iştirak firmalarından aylardır maaş alamayan işçiler var.