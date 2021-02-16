CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde 2 bin 300 işçi greve başladı! CHP'li İlgezdi'den skandal sözler: İki üç gün bağırır sonra susarlar

Taleplerimizde eşit adım atmalıyız. Bizden 5 adım, kendileri 1 adım atarsa olmaz bu iş. 6 adımın varsa, bizden 3, onlardan 3 adım atmak gerekir. Biz burada kutlama halayları çekeceğiz. Eğer olmazsa süreç bellidir. Ayın 16'sında greve çıkacağız. Sizin beklentiniz karşılanmadan bu iş bitmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.